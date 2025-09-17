به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،غلامحسین مظفری در آیین گرامیداشت مقام خبرنگار در شهریور ماه ۱۴۰۴ گفت: هر روز، روز خبرنگار است و باید این مناسبت را قدر دانست زیرا که اصحاب رسانه سرمایه‌ای عظیم برای استان بزرگ خراسان و یکی از ارکان اصلی توسعه در استان هستند و بدون حضور این قشر بسیاری از ظرفیت‌های استان به فعلیت نخواهد رسید.

وی افزود: معتقدیم باید علاوه بر نشریات و رسانه‌های استانی، با نشریات محلی و شهرستانی نیز تعامل بیشتری برقرار کنیم به همین منظور در قالب برنامه «شنبه‌های گفت‌وگوی اتاق اندیشه‌ورزی»، هر هفته از ساعت ۱۷ تا ۱۹، نشست‌هایی با محوریت فرهنگ و هنر برگزار و از خبرنگاران دعوت می‌شود تا در این چلسات حضور یابند.

استاندار خراسان رضوی با تاکید بر لزوم مشارکت مردم در حل مسائل گفت برخی موضوعات بدون حضور مردم امکان‌پذیر نیست، به طور مثال آلودگی هوا یک معضل جدی است که بخشی از آن به دستگاه‌های اجرایی بازمی‌گردد و دستگاه‌های مسئول باید وارد شوند، اما بخشی از حل آن بر عهده مردم است و در این راستا «پویش سه‌شنبه‌های بدون خودرو» در استان مطرح شد که باید با فرهنگ‌سازی و همراهی رسانه‌ها در جامعه نهادینه شود.

مدیران باید با رویکردی حمایتی و منعطف با خبرنگاران همراه باشند

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ستان خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: رسانه‌ها به عنوان رابط مردم و مسئولان، نقشی مهم در اطلاع‌رسانی دارند و مدیران باید با رویکردی حمایتی و منعطف با خبرنگاران همراه باشند.

حسین مسگرانی با بیان اینکه رسانه‌های استان خراسان رضوی نقش واسط بین مردم و مسئولان را ایفا می‌کنند، افزود: ما مدیران و مسوولان باید نگاه مهربانانه‌تر و منعطف‌تری نسبت به فعالان رسانه‌ای داشته باشیم، تلاش ما در شورای اطلاع‌رسانی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر بخش‌های مرتبط نیز همواره در همین راستا بوده است.

وی گفت: سیاست اصلی شورای اطلاع‌رسانی، شنیدن دغدغه‌ها و نقد‌های خبرنگاران در فضایی صمیمی است و باید با نگاه انعطاف‌پذیر به این انتقاد‌ها توجه شود تا مسیر بهبود اطلاع‌رسانی و خدمت به مردم هموار گردد.