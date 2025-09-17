پخش زنده
در آستانه بازگشایی مدارس، ۴ هزار بسته نوشت افزار میان مناطق همجوار شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عظیم شمخانی، سرپرست فرمانداری اهواز گفت:در راستای مسئولیتهای اجتماعی چهار هزار بسته نوشت افزار میان دانش آموزان مددجو در بخشهای اسماعیلیه، غیزانیه و مرکزی اهواز توسط شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون تهیه و توزیع شده است.
حسن شهروئی، مدیر عامل شرکت نفت و گاز کارون نیز در این مراسم ادامه داد: این بستههای نوشت افزار با هدف کمک به دانش آموزان و خانوادههای مددجو و در راستای مسئولیتهای اجتماعی اهدا شدهاند.