در آستانه بازگشایی مدارس، ۴ هزار بسته نوشت افزار میان مناطق همجوار شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عظیم شمخانی، سرپرست فرمانداری اهواز گفت:در راستای مسئولیت‌های اجتماعی چهار هزار بسته نوشت افزار میان دانش آموزان مددجو در بخش‌های اسماعیلیه، غیزانیه و مرکزی اهواز توسط شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون تهیه و توزیع شده است.

حسن شهروئی، مدیر عامل شرکت نفت و گاز کارون نیز در این مراسم ادامه داد: این بسته‌های نوشت افزار با هدف کمک به دانش آموزان و خانواده‌های مددجو و در راستای مسئولیت‌های اجتماعی اهدا شده‌اند.