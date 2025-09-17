پخش زنده
امروز: -
استاندار تهران در بازدید از بازار سنتی و آبانبار تاریخی شهرستان پیشوا، بر لزوم ایمنسازی این بناهای ارزشمند تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در جریان سفر یکروزه به شهرستان پیشوا با همراهی علی طلوعی، مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان تهران و جمعی از مسئولان محلی، از بازار سنتی و آبانبار تاریخی این شهرستان بازدید کرد.
معتمدیان در این بازدید با کسبه و مردم محلی به گفتوگو پرداخت و ضمن شنیدن مسائل و دغدغههای آنان، دستورات لازم برای ایمنسازی و ساماندهی این بناهای تاریخی را صادر کرد.
بازار سنتی پیشوا تنها یک مرکز تجارت نیست، بلکه بخشی زنده از تاریخ و فرهنگ مردمان این دیار به شمار میرود؛ جایی که هر دکان و گذر، روایتگر قصههای کهن و پیوند ناگسستنی زندگی امروز با گذشته است. آبانبار تاریخی این شهرستان نیز بهعنوان میراثی ارزشمند، نقشی مهم در هویت فرهنگی و گردشگری منطقه ایفا میکند.
شهرستان پیشوا با جایگاه تاریخی برجسته خود، از مراکز مهم رویدادهای مذهبی و فرهنگی در استان تهران به شمار میرود و همواره مقصد علاقهمندان به تاریخ، معماری سنتی و آیینهای کهن ایرانی است.