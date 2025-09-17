پخش زنده
افراد حاضر در دومین مرحله اردوی انتخابی تیم فوتبال نوجوانان امروز در بازی با حریف زیر ۱۸ سال لیگ برتری خود به پیروزی رسیدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نفرات حاضر در مرحله دوم آزمایش انتخابی تیم فوتبال نوجوانان کشورمان امروز در دیداری دوستانه به میزبانی ورزشگاه تختی اصفهان به مصاف تیم زیر ۱۸ سال پادما یدک، از تیمهای حاضر در لیگ برتر نوجوانان کشور رفتند.
در این مسابقه که با هدف ارزیابی ارمغان احمدی، سرمربی تیم نوجوانان از بازیکنان حاضر در تست انتخابی برگزار شد، این تیم با نتیجه یک بر صفر حریف اصفهانیاش را شکست داد.
این مسابقه در ۳ زمان ۳۵ دقیقهای برگزار شد و احمدی از تمامی ۳۳ بازیکن حاضر در اردو استفاده کرد. در شرایطی که این نفرات روز گذشته فقط یک تمرین ریکاوری برگزار کرده و برای اولین بار کنار هم بازی میکردند.
مرحله دوم تست انتخابی تیم نوجوانان فردا با برگزاری دیدار با تیم زیر ۱۸ سال ذوب آهن به پایان میرسد. این مسابقه در ورزشگاه شفق اصفهان برگزار خواهد میشود.