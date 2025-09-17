به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نفرات حاضر در مرحله دوم آزمایش انتخابی تیم فوتبال نوجوانان کشورمان امروز در دیداری دوستانه به میزبانی ورزشگاه تختی اصفهان به مصاف تیم زیر ۱۸ سال پادما یدک، از تیم‌های حاضر در لیگ برتر نوجوانان کشور رفتند.

در این مسابقه که با هدف ارزیابی ارمغان احمدی، سرمربی تیم نوجوانان از بازیکنان حاضر در تست انتخابی برگزار شد، این تیم با نتیجه یک بر صفر حریف اصفهانی‌اش را شکست داد.

این مسابقه در ۳ زمان ۳۵ دقیقه‌ای برگزار شد و احمدی از تمامی ۳۳ بازیکن حاضر در اردو استفاده کرد. در شرایطی که این نفرات روز گذشته فقط یک تمرین ریکاوری برگزار کرده و برای اولین بار کنار هم بازی می‌کردند.

مرحله دوم تست انتخابی تیم نوجوانان فردا با برگزاری دیدار با تیم زیر ۱۸ سال ذوب آهن به پایان می‌رسد. این مسابقه در ورزشگاه شفق اصفهان برگزار خواهد می‌شود.