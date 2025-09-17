به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی گفت: از جمله این طرح‌ها دو شرکت در حوزه پتروشیمی و پالایشگاهی است که در زمینه تولیدات کلسیم فلوراید و هیدروکربن فعالیت خواهند کرد که تاکنون برای راه اندازی آنها بیش از ۴.۵ همت توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شده است.

حجت الاسلام سادات ابراهیمی افزود: همچنین ساخت شرکت خمیر و مایه دیبا شوشتر نیز با پیشرفت ۹۰ درصد در حال راه اندازی می‌باشد که بهره برداری از این سه طرح موجب ایجاد اشتغالزایی در منطقه خواهد شد.