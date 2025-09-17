به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، طرح پشتوانه سازی تیم ملی والیبال ایران در سه رده سنی زیر۱۴، ۱۶ و ۱۸ سال دختر با نام «سروقامتان» پیگیری می‌شود که در نهایت علاوه بر انتخاب بازیکنان برای رویداد‌های سال ۲۰۲۵، گروهی دیگر از استعداد‌های برتر دختر برای آینده والیبال زنان زیر نظر کادر فنی و لی دو هی سرمربی تیم‌های ملی و رده‌های سنی زنان تمرینات خود را پیگیری خواهند کرد.

اردوی انتخابی این طرح از ۲۶ تا ۲۹ شهریور در کمپ تیم‌های ملی والیبال زنان آغاز شد و ۴۰ بازیکن به اردو زیر ۱۸ سال دختر دعوت شدند که امروز (چهارشنبه ۲۶ شهریور) وارد اردو شدند.

طهورا تربیت، سما یحیی پور، آیلین اسمعیلی، هنگامه جهان دیده، فاطمه بهرامی، لنا برار خانی، آرمیتا شرویه، نورا گنجی، نازنین ممانی، ستایش هدایت ناصری، ثنا نقی پور، یلدا کدخدایی، آیلا هدایتی، نازیلا تسلیمی، آتنا ملکی، سیده نگار هاشمی، زینب گلپایگانی، مهشید کریمی، آندیا میناخانی، ترنم کریمی، پریناز جلالی، سولین شجاعی، عسل صفویان، جون آی امیری، شان آی امیری، مائده عزتی، محیا فتاح، زینب اصلانی، فاطمه همایونی راد، سارا روشن دل، ترنم کریمی، نیایش تاری، ستایش تاری، کوثر عین آبادی، مهلا قادری، یکتا نبی زاده نراقی، سونای محمدی، بیتا پویان، آیناز ساعدی و کامیلا فاضلی بازیکنان دعوتی هستند.

این تمرینات با هدایت فاطمه شعبان خمسه و سرگل علیزاده، زیر نظر لی دو هی برگزار می‌شود.