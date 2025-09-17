به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تور ملی والیبال ساحلی رده سنی آزاد نگین خزر با همکاری هیات والیبال استان گیلان و بر اساس قوانین فدراسیون جهانی از ۲۵ تا ۲۸ شهریورماه پیگیری می‌شود.

امروز (چهارشنبه ۲۶ شهریور) در مرحله مقدماتی این رقابت‌ها ۲۵ دیدار برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:

تیم ملی زیر ۲۱ ب ۲ – راد اسپرت صفر (۲۱ بر ۱۵ و ۲۱ بر ۱۹)

شهید ابراهیم هادی ۲ – شرکت حمل و نقل بین المللی صانعی صفر (۲۱ بر ۱۶ و ۲۱ بر ۱۷)

بازار مرکبات چابکسر ۲ – صنایع چوب ابانو صفر (۲۱ بر ۱۲ و ۲۱ بر ۱۷)

پاس آق قلا ۲ – تیم ملی زیر ۱۸ ج صفر (۲۱ بر ۱۸ و ۲۱ بر ۱۴)

چینی بهداشتی آداسا ۲ – تیم ملی زیر ۱۶ الف صفر (۲۱ بر ۷ و ۲۱ بر ۱۰)

پاس گلستان یک – بستنی قصر بهشهر ۲ (۱۷ بر ۲۱ و ۲۱ بر ۱۴ و ۱۲بر ۱۵)

پوریا ۲ – هتل کانیار علی آباد کتول صفر (۲۱ بر ۱۶ و ۲۱ بر ۱۹)

قهوه تلخ آستانه ۲ – خراسان رضوی صفر (۲۱ بر ۱۱ و ۲۱ بر ۱۳)

تیم ملی زیر ۲۱ الف ۲ – اکسیژن پرو صفر (۲۱ بر ۸ و ۲۱ بر ۱۶)

هلدینگ بابک بختیاری ۲ – تراشکاری شریفی صفر (۲۳ بر ۲۱ و ۲۱ بر ۱۱)

گل و گیاه هیرکانیا ۲ – مواد غذایی تک گل صفر (۲۱ بر ۱۰ و ۲۱ بر ۱۱)

تیم ملی زیر ۱۶ ب صفر – نیکنام تهران ۲ (۱۹ بر ۲۱ و ۱۷ بر ۲۱)

اسپرسوبزن هرمزگان یک – شهداب یزد ۲ (۲۱ بر ۱۶، ۱۸ بر ۲۱ و ۱۲ بر ۱۵)

تیم ملی زیر ۱۸ ب ۲ – تیم ملی زیر ۱۶ ج صفر (۲۱ بر ۱۸ و ۲۴ بر ۲۲)

فافا صفر – املاک ۲۰ متری رامسر ۲ (۱۷ بر ۲۱ و ۱۶ بر ۲۱)

تیم ملی زیر ۱۸ سال الف صفر – موبایل آق شکیب رامسر ۲ (۱۳ بر ۲۱ و ۱۳ بر ۲۱)

تیم ملی زیر ۲۱ ب صفر – شهید ابراهیم هادی ۲ (۱۸ بر ۲۱ و ۲۱ بر ۲۳)

راد اسپرت ۲ – شرکت حمل و نقل صانعی یک (۲۱ بر ۱۶، ۲۰ بر ۲۲ و ۱۵ بر ۱۰)

بازار مرکبات چابکسر ۲ – پاس آق قلا صفز (۲۱ بر ۱۹ و ۲۱ بر ۱۷)

صنایع چوب ابانو صفر – تیم ملی زیر ۱۸ ج ۲ (۱۹بر ۲۱ و ۱۷بر ۲۱)

چینی بهداشتی آداسا صفر – پاس گلستان ۲ (۱۲ بر ۲۱ و ۲۲ بر ۲۴)

تیم ملی زیر ۱۶ الف صفر – بستنی قصر بهشهر ۲ (۱۲ بر۲۱ و ۱۸بر۲۱)

پوریا ۲ – قهوه تلخ آستانه صفر (۲۱ بر ۱۶ و ۲۱ بر ۱۲)

هتل کانیار علی آباد کتول ۲ – خراسان رضوی صفر (۲۱ بر ۱۴ و ۲۱ بر ۱۱)

تیم ملی زیر ۲۱ الف یک – هلدینگ بابک بختیاری ۲ (۱۸ بر ۲۱، ۲۲ بر ۲۰ و ۱۳ بر ۱۵)

اکسیژن پرو ۲ – تراشکاری شریفی صفر (۲۱ بر صفر و ۲۱ بر صفر) انصراف تراشکاری

برای این رقابت‌ها یک میلیارد ریال جایزه در نظر گرفته شده است که به هشت تیم برتر مسابقات تعلق خواهد گرفت.