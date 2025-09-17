تیم‌های پرتغال، قطر، بلغارستان، ترکیه، آمریکا، لهستان، اسلوونی و ژاپن در ششمین روز مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان به پیروزی رسیدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله مقدماتی بیست و یکمین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان از ۲۱ تا ۲۷ شهریور در فیلیپین پیگیری می‌شود و ۳۲ تیم شرکت کننده در هشت گروه چهار تیمی با هم رقابت می‌کنند.

در ششمین روز این رقابت‌ها هشت دیدار برگزار شد و تیم‌های پرتغال، قطر، بلغارستان، ترکیه، آمریکا، لهستان، اسلوونی و ژاپن موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل این دیدار‌ها به قرار زیر است:

پرتغال ۳ – کلمبیا ۲ (۲۳ بر ۲۵، ۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۱ و ۱۵ بر ۱۱)

قطر ۳ – رومانی یک (۲۰ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۲)

بلغارستان ۳ – شیلی صفر (۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۱۲ و ۲۵ بر ۱۲)

کانادا صفر – ترکیه ۳ (۲۱ بر ۲۵، ۱۶ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۷)

آمریکا ۳ – کوبا یک (۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۲۲، ۲۳ بر ۲۵ و ۲۷ بر ۲۵)

لهستان ۳ – هلند یک (۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۲)

اسلوونی ۳ – آلمان یک (۲۵ بر ۲۱، ۱۷ بر ۲۵، ۳۱ بر ۲۹ و ۲۵ بر ۲۲)

ژاپن ۳ – لیبی صفر (۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۱۲)

با کسب این نتایج تکلیف چهار گروه مرحله مقدماتی نهایی شد و تیم‌های لهستان و هلند از گروه دوم، آمریکا و پرتغال از گروه چهارم، بلغارستان و اسلوونی از گروه پنجم و ترکیه و کانادا از گروه هفتم به عنوان تیم‌های اول و دوم به مرحله حذفی صعود کردند.

بدین ترتیب تیم‌های چهار دیدار مرحله نخست حذفی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان مشخص شد که به قرار زیر است:

شنبه ۲۹ شهریور

ساعت ۱۱:۰۰ ترکیه – هلند

ساعت ۱۵:۳۰ لهستان – کانادا

دوشنبه ۳۱ شهریور

ساعت ۱۱:۰۰ آمریکا – اسلوونی

ساعت ۱۵:۳۰ بلغارستان – پرتغال

برنامه هفتمین و آخرین روز مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان به قرار زیر است که تیم ملی ایران به مصاف فیلیپین می‌رود:

پنج‌شنبه ۲۷ شهریور

ساعت ۰۵:۳۰ بامداد برزیل – صربستان

ساعت ۰۶:۰۰ صبح فنلاند – کره جنوبی

ساعت ۰۹:۰۰ مصر – تونس

ساعت ۰۹:۳۰ بلژیک – الجزایر

ساعت ۱۳:۰۰ ایران – فیلیپین

ساعت ۱۳:۳۰ فرانسه – آرژانتین

ساعت ۱۶:۳۰ جمهوری چک – چین

ساعت ۱۷:۰۰ ایتالیا – اوکراین