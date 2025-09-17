پخش زنده
نشست مشترک ایران و ازبکستان با عنوان «دیپلماسی نخبگانی و مزیتهای علمی میان دو کشور» به میزبانی اندیشکده دیپلماسی ملل و مرکز دیپلماسی جوانان ایران در تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این رویداد که با میزبانی اندیشکده دیپلماسی ملل و مرکز دیپلماسی جوانان ایران صورت گرفت، با حضور دانشجویان و پژوهشگران برتر دانشگاههای برجسته ازبکستان، فرصتی مغتنم برای تبادل نظر سازنده در خصوص ظرفیتهای علمی و فرهنگی فراهم آورد.
نخبگان، پلی برای توسعه پایدار
سیدمحمدعلی سیدحنایی، موسس و رئیس هیئت امناء اندیشکده دیپلماسی ملل، دیپلماسی نخبگانی را یکی از رویکردهای نوین در روابط بینالملل خواند و خاطرنشان کرد که ایران و ازبکستان با تکیه بر تاریخ، زبان و فرهنگ مشترک غنی و ظرفیتهای علمی چشمگیر، میتوانند با همافزایی نخبگان، مسیر توسعه و پیشرفت خود را هموارتر سازند.
در همین راستا، محمدپویا درودینژاد، معاون روابطعمومی مرکز دیپلماسی جوانان، مجاورت جغرافیایی و اشتراکات فرهنگی را بستری طبیعی برای همکاریهای اقتصادی و علمی دانست و این همکاریها را مدلی برای توسعه پایدار مبتنی بر همزیستی منطقهای توصیف کرد.
وی بر تقویت فرصتهای نوآورانه و برنامههای مشترک دانشگاهی، فناورانه و فرهنگی برای هدایت روابط دوجانبه به سمت یک چشمانداز راهبردی بلندمدت تأکید ورزید.
دستاوردهای ملموس؛ از توافقات اولیه تا پروژههای مشترک
شرکتکنندگان در این نشست، ضمن پرداختن به مباحث تخصصی در حوزههای همکاریهای دانشگاهی، فرصتهای علمی و فناورانه و زمینههای فرهنگی، به نتایج ملموسی دست یافتند. از جمله این دستاوردها میتوان به توافق اولیه برای برگزاری کارگاههای مشترک علمی، طراحی پروژههای پژوهشی بیندانشگاهی و تقویت تعاملات فرهنگی میان دانشجویان و پژوهشگران اشاره کرد.
همچنین، پیشنهاد شد تا با استفاده از ظرفیت دانشگاههای معتبر، زمینه تبادل تجربه در حوزه نوآوری و فناوری فراهم شود تا دیپلماسی نخبگانی از سطح گفتوگو فراتر رفته و به کنش تأثیرگذار تبدیل گردد.
این نشست بر اهمیت همکاریهای علمی و فرهنگی به عنوان پلی برای نزدیکی ملتها و ارتقای روابط دوجانبه تأکید کرد و انتظار میرود سرآغازی برای شکلگیری همکاریهای بلندمدت و راهبردی میان دو کشور باشد.