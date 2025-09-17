به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هندبال پسران زیر ۱۷ سال ایران در آخرین و مهمترین دیدار خود در مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا و در بازی صدرنشینی به مصاف کره‌جنوبی حریف سرشناس خود و یکی از قدرت‌های برتر آسیا رفت و در پایان ۶۰ دقیقه جدال سخت و نفسگیر با نتیجه ۳۱-۲۵ برنده این دیدار شد.

هر چند نیمه نخست با برتری حریف آغاز شد، اما ملی‌پوشان شایسته کشورمان در ادامه توانستند اختلاف گل را به تساوی و حتی در دقیقه ۱۵، بازی را برتری ۸ - ۱۰ برسانند. اختلاف گلی که تا یک دقیقه مانده به پایان نیمه نخست حفظ شد و در این دقیقه کره توانست یکی از دو اختلاف گل را جبران کند تا این نیمه با نتیجه ۱۳-۱۴ به سود تیم ملی ایران تمام شود.

برتری تیم‌ملی ایران در نیمه دوم هم حفظ شد هر چند کره سعی کرد بر زمین و نتیجه مسلط شود، اما این ملی‌پوشان ایران بودند که با حفظ عملکرد بی‌نظیر خود اختلاف گل را بیشتر کردند طوری که در پایان نتیجه ۲۵-۳۱ بر تابلوی نتایج ثبت شد.

اما نکته قابل توجه این پیروزی ثبت پیروزی تیم ملی هندبال ایران برابر کره‌جنوبی بعد از ۱۹ سال بود. آخرین بار سال ۸۵ تیم ملی هندبال نوجوانان ایران موفق به شکست کره‌جنوبی شد و حالا بعد از ۱۹ سال بار دیگر در رده‌های پایه، ایران مقتدرانه از سد یکی از قدرت‌های برتر آسیا گذشت.

تیم هندبال زیر ۱۷ سال ایران با این پیروزی و کسب هر ۶ امتیاز ممکن مرحله مقدماتی صدرنشین گروه D شد و به دور بعد صعود کرد.

حریفان مرحله بعدی تیم هندبال کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا در پایان بازی‌های امشب مشخص خواهد شد.

نخستین دوره رقابت‌های هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال آسیا تا سوم مهر به میزبانی اردن ادامه دارد.