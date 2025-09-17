برگزاری اولین المپیاد آزاد استانی مهارت گوهر تراشی در لرستان
اولین المپیاد آزاد استانی مهارت گوهر تراشی با هدف ترویج هنر ارزشمند گوهر تراشی، شناسایی استعدادهای برتر و ارتقای سطح مهارت علاقهمندان به هنر گوهر تراشی در لرستان برگزارشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، صنعت گوهرتراشی با ایجاد اشتغال و درآمدزایی، به رونق اقتصادی کشور کمک میکند و با صادرات سنگهای قیمتی، ارزآوری قابل توجهی برای کشور دارد.
در این راستا، نخستین مسابقات المپیاد آزاد مهارت گوهر تراشی با رقابت ۲۵ هنرجو در استان برگزار شد.
در این مسابقه شرکت کنندگان به مدت ۹۰ دقیقه با هم به رقابت میپردازند.
سه نفر برتر این رقابتها به مسابقات کشوری گوهر تراشی راه خواهد یافت.
این رویداد به عنوان یک فرصت بینظیر برای شناسایی و پرورش استعدادهای جوان در صنعت گوهرتراشی محسوب میشود.