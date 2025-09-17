برگزاری اولین المپیاد آزاد استانی مهارت گوهر تراشی در لرستان

اولین المپیاد آزاد استانی مهارت گوهر تراشی با هدف ترویج هنر ارزشمند گوهر تراشی، شناسایی استعداد‌های برتر و ارتقای سطح مهارت علاقه‌مندان به هنر گوهر تراشی در لرستان برگزارشد.