کارشناس مستقل سازمان ملل گفت: حملههای مداوم دشمن صهیونی علیه چندین کشور مستقل، تحت پوشش دفاع از خود، عادیسازی استفاده از خشونت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جرج کاتروگالوس، کارشناس مستقل ترویج نظم بینالملل سازمان ملل در نشست جانبی ایران با عنوان نشست بررسی «آثار حقوق بشری ۱۲ روز حمله به ایران از سوی رژیم اسرائیل و آمریکا» در حاشیه شصتمین نشست سالانه شورای حقوق بشر، شرکت و سخنرانی کرد.
وی در ابتدای سخنرانی با اشاره به اینکه یک الگوی قانونگریزی در خاورمیانه با حملههای متعدد اسرائیل علیه تقریبا همه کشورهای همسایه و حتی کشورهای غیر همسایهای مانند ایران، یمن و قطر، با حمایت صریح یا ضمنی آمریکا در حال آشکار شدن است، گفت: مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در سخنان افتتاحیه خود پیش از کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، بهوضوح اعلام کرد: نظم جهانی پس از جنگ نه تنها منسوخ، بلکه اکنون به سلاحی علیه ما تبدیل شده است.
این کارشناس مستقل سازمان ملل در ادامه افزود: ۱۲ دوازده روز تجاوز علیه جمهوری اسلامی ایران، نقض جدی منشور سازمان ملل بهویژه ممنوعیت استفاده از زور علیه تمامیت ارضی هر کشوری است؛ این اقدامهای غیرقانونی حق حیات را نقض میکند، نظم بینالمللی مبتنی بر قانون را تضعیف کرده و خطر بیثباتی منطقه را به همراه دارد؛ حملههای مداوم اسرائیل علیه چندین کشور مستقل، تحت پوشش دفاع از خود، عادیسازی استفاده از خشونت است و سیگنال نگرانکنندهای ارسال میکند که قدرت میتواند بر قانون غلبه کند.
کاتروگالوس با اشاره به اینکه ۱۲ روز تجاوز همچنین ارتباط غیرقابل انفکاک بین سه ستون سازمان ملل – صلح و امنیت، حقوق بشر و توسعه پایدار – را نشان میدهد، گفت: صلح پیششرط تحقق حقوق بشر و دستیابی به توسعه پایدار است؛ هنگامی که دیپلماسی توسط اقدامهای نظامی غیرقانونی یکجانبه تضعیف شود، چرخههای خشونت و قانونگریزی آغاز میشود؛ این اقدامها علاوه بر از دست دادن جان بیگناهان، ازجمله غیرنظامیان، زنان و کودکان، چندجانبهگرایی و اعتماد به سیستم سازمان ملل را بهطور کامل تضعیف میکند.
وی افزود: این اقدامها بیاعتمادی را گسترش میدهد، قانونمداری را تضعیف میکند، هنجارهای بینالمللی را از بین میبرد و مصونیت از مجازات را تشویق میکند و شرایطی ایجاد میکند که نقضهای بیشتر حقوق بشر محتملتر شود.
کارشناس مستقل سازمان ملل با اشاره به سفر خود به ایران، گفت: من در سال ۲۰۱۸ بهعنوان وزیر دیپلماسی اقتصادی یونان به ایران در چارچوب تلاشهای اتحادیه اروپا برای خنثیسازی تحریمهای آمریکا پس از خروج آمریکا از برجام سفر کردم؛ متاسفانه امروزه میبینیم که اتحادیه اروپا موضعی کاملا متفاوت اتخاذ کرده است؛ نه تنها نمیتواند بهعنوان یک نیروی مستقل و ثباتبخش در صحنه بینالمللی ظاهر شود، بلکه از کشورهای مهم اروپایی میشنویم که اسرائیل «کار کثیف» را برای ما انجام میدهد.
وی افزود: این سیاستها غیرقابل قبول است؛ نظم بینالمللی مبتنی بر سازمان ملل باید دفاع و احیا شود: با اجرای حقوق بینالملل، حفاظت از برابری حاکمیتی و ترویج چندجانبهگرایی واقعی، میتوانیم در برابر کسانی که عدالت و صلح را تضعیف میکنند مقاومت کنیم.