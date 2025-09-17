عنوان برترین بازیکن دیدار ایران و کره‌جنوبی در مسابقات قهرمانی زیر ۱۷ سال آسیا به کاپیتان تیم ایران رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی احمدی، کاپیتان تیم هندبال پسران زیر ۱۷ سال ایران با عملکرد درخشان خود عنوان بهترین بازیکن زمین دیدار با کره‌جنوبی را به دست آورد.

تیم هندبال زیر ۱۷ سال ایران امشب در آخرین و مهمترین دیدار خود در مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا و در بازی صدرنشینی به مصاف کره‌جنوبی حریف سرشناس و سرسخت خود رفت و در پایان ۶۰ دقیقه جدال دشوار و نفسگیر با نتیجه ۲۵ - ۳۱ برنده این دیدار شد.

گفتنی است علی غیور در بازی با مالدیو و مهرشاد منصوری در دیدار با سوریه هم با بازی درخشان خود برترین بازیکن شناخته شدند.

نخستین دوره رقابت‌های هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال آسیا تا سوم مهر به میزبانی اردن ادامه دارد.