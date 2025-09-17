به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود نصرتی معاون عمرانی وزیر کشور در جلسه کار گروه ملی پسماند که عصر امروز به ریاست معاون اجرایی رئیس جمهور و با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، شهردار تهران و ... برگزار شد، اظهارکرد: انتظار نداریم که کود کمپوست تماما جایگزین کود شیمیایی باشد؛ هرکدام در جای خود تعریف شده‌اند و این مسئله یک تجربه جهانی است.

وی با بیان اینکه تقریبا ۵۰ روز پیش سازمان ملی استاندارد، استاندارد مورد نیاز در این خصوص را صادر کرد، گفت: ما به شهرداری‌ها ابلاغ کردیم که کیفیت به قوت تعیین شده باشد. ما بر کیفیت تاکید بسیار داریم و حتی نگاهمان به کمپوست، صادراتی است؛ تولید کمپوست در کشور به حدی است در سال ۱۴۰۱ ما ۸۰۰ هزار تن کود وارد می‌کردیم که به مرور کاهش پیدا کرد، به طوری که در حال حاضر به ۴۰۰ هزار تن واردات رسیدیم.

معاون عمرانی وزیر کشور همچنین اظهار کرد: اگر ادعای مطرح شده از سوی شهرداری‌ها درست باشد که ۱.۵ تن کمپوست تولید خواهیم داشت باید گفت که این مقدار بیش از نیاز کشور است و باید صادر هم بشود.

نصرتی تاکید کرد: با این اقدام می‌توانیم جلوی خروج ارز از کشور را بگیریم.

معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به نگرانی در خصوص آلودگی هوای پایتخت گفت: اگر ما بخواهیم نگرانی درمورد وارد کردن زباله سوز را از بین ببریم باید به این نکته دقت کنیم که شرکتی که در چین قرار دارد و قصد فروش دستگاه زباله سوز را به ما دارد، این دستگاه را براساس نوع زبا‌له‌ای که در آن کشور وجود دارد تولید کرده است. برخی می‌گویند زباله‌ای که در اینجا تولید می‌شود با زباله‌های دیگر نقاط جهان متفاوت است و نمی‌توان از خوراک متفاوت یک نتیجه واحد بگیریم.

نصرتی ادامه داد: پیشنهاد من این است که برای آن شرکت سازنده و سرمایه‌گذارشرط بگذاریم و منابع درآمدی آن را وابسته به نظارت و کنترل کنیم و بگوییم محصول خود را منطبق با نوع زباله‌ای که در تهران داریم به ما تحویل بدهند و آن را مشروط به تایید سازمان استاندارد کنیم.