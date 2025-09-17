به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مراسم اختتامیه طرح اوقات فراغت تابستانه با حضور دانش آموزان در کانون شهید مطهری دهگلان برگزار شد.

--------------------------------

در مراسمی با حضور شیخی زاده رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی از پوستر سومین جشنواره استانی تئاتر مونولوگ رونمایی شد.

این جشنواره مهر ماه امسال با حضور گروه‌های برگزیده استانی در دهگلان برگزار می‌شود.

---------------------------------

در نشستی چالش‌ها و فرصت‌های سرمایه گذاری و احداث نیروگاه خورشیدی در سنندج بررسی شد.

به گفته سلطانی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان تاکنون بیش از ۱۳۰ متقاضی احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت حدود ۱۵۰ مگاوات در استان کردستان ثبت‌نام کرده‌اند.

-------------------

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان به مناسبت روز ملی اورژانس پیش بیمارستانی و فوریت‌های پزشکی با پرسنل مرکز اورژانس سنندج دیدار و از آنان قدردانی کرد.

---------------------------

جانشین فرمانده انتظامی کردستان از کشف ۱۰۰ هزار دلار و ۱۰ هزار یورو ارز قاچاق به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال در بیجار خبر داد.

سردار دارابی افزود: در این رابطه ۲ متهم دستگیر و به همراه پرونده در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند.