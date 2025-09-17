بازی دو تیم فوتبال الوصل امارات و استقلال ایران در سطح ۲ لیگ قهرمانان آسیا با برتری ۷ به یک نماینده امارات به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الوصل امارات در نخستین دیدار خود از گروه A سطح دو لیگ قهرمانان آسیا امشب (چهارشنبه، ۲۶ شهریور) در ورزشگاه زعبیل دبی به مصاف هم رفتند که در پایان شاگردان ساپینتو در حالی که حرفی برای گفتن نداشتند با نتیجه پرگل ۷ به ۱ مغلوب میزبان خود شدند.

گروه داوری:

گمینی نیون روبش؛ کمک ها: دانیه گدارا هماتونگا و بودیکا کومارا آراچیگه؛ داور چهارم: ساماراتونگ مادوشانکا همگی از سریلانکا؛ ناظر: عبدالحمید عبدالغفور از مالدیو؛ ناظر داوری: سیرینی‌واسان سورش از هند

ترکیب الوصل:

خالد سیف الجنیبی، سوفیان بوفطینی، آدریلسون شاونان، پدرو مالهیرو، هوگو (۶۳- عبدالرحمن خمیس)، رناتو تاپیا، سرجینیو (۶۳- آداما دیالو)، فابیو لیما، نیکولاس خیمنز، علی صالح و سالدینیا (۳۶- رناتو جونیور)

سرمربی: لوئیس کاسترو

ترکیب استقلال:

آنتونیو آدان، عارف آقاسی، آرمین سهرابیان، رامین رضاییان، حسین گودرزی (۴۶- ابوالفضل جلالی)، روزبه چشمی (۶۲- ابوالفضل زمانی)، دیدیه اندونگ، منیر الحدادی (۶۰- محمدحسین اسلامی)، یاسر آسانی (72- موسی جنپو)، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان (۴۶- داکنز نازون)

سرمربی: ریکاردو ساپینتو

کارت زرد:

استقلال: داکنز نازون (۵۶) و ابوالفضل زمانی(۸۴)

گل: فابیو لیما(۲ بار)، نیکولاس خیمنز ، پدرو مالهیرو، رناتو جونیور(۲ بار) و سفیان بوتیفینی برای الوصل و روزبه چشمی برای استقلال

شرح گل ها:

گل اول الوصل (دقیقه ۷: فابیو لیما): یک ارسال به محوطه جریمه استقلال با دفع ناقص آرمین سهرابیان همراه شد که توپ در پشت محوطه جریمه به فابیو لیما رسید و این بازیکن با یک شوت تماشایی از پشت محوطه جریمه، موفق شد دروازه آدان را خیلی زود باز کند.

گل دوم الوصل (دقیقه ۱۲: نیکولاس خیمنز): ارسال سرجینیو به روی دروازه این بار با دفع ناقص و بد عارف آقاسی همراه شد و توپ در محوطه جریمه به خیمنز رسید و این بازیکن آرژانتینی الاصل با یک ضربه نوک پا دروازه را برای بار دوم باز کرد.

گل سوم الوصل (دقیقه ۴۱: پدرو مالهیرو): روی یک کار تیمی دیدنی، پاس سرجینیو با عبور از میان مدافعان استقلال به پدرو مالهیرو رسید و این بازیکن از زاویه بسته و در میان اشتباه آنتونیو آدان، توپ را برای بار سوم به تور دروازه آبی‌ها چسباند.

گل اول استقلال (دقیقه ۴۵: روزبه چشمی): استقلال چندین موقعیت پیاپی را به روی دروازه میزبان خلق کرد که در آخرین مورد، سحرخیزان در محوطه جریمه به عرض زد که توپ او را مدافع الوصل دفع کرد و به چشمی رسید. کاپیتان استقلال ابتدا توپ را با سینه کنترل کرد و سپس با پای چپ ضربه‌اش را روانه دروازه کرد که توپ به گوشه دروازه رفت و منجر به گل نخست آبی‌ها شد.

گل چهارم الوصل (دقیقه ۵۷: فابیو لیما): در یک مصاف تک به تک، جونیور موفق شد توپ را از آدان عبور دهد که چشمی از روی خط توپ را برگرداند ولی به دلیل برخورد سنگربان آبی‌ها با مهاجم حریف، داور دستور به خطای پنالتی داد. فابیو لیما نیز توپ را به مرکز دروازه زد و اختلاف را افزایش داد.

گل پنجم الوصل (دقیقه ۷۱: جونیور): علی صالح به آسانی با عبور از سد ابوالفضل زمانی، یک پاس زمینی را به درون محوطه جریمه ارسال کرد که توپ به جونیور رسید و این بازیکن نیز به یک شوت به راحتی دروازه استقلال را برای بار پنجم باز کرد.

گل ششم الوصل (دقیقه ۸۴: سفیان بفتینی): ارسال فابیو لیما به روی دروازه در شرایطی به سفیان بفتینی رسید که این بازیکن بدون مزاحم خاصی با یک ضربه سر ساده دروازه را برای بار ششم باز کرد.

گل هفتم الوصل(دقیقه ۱+۹۰ جونیور): رناتو جونیور پس از یک فرار از بین مدافعان استقلال با آنتونیو آدان در بیرون محوطه جریمه رو‌به‌رو شد و با دریبل دروازه بان استقلال، گل هفتم الوصل را در این دیدار به ثمر رساند.

الوصل امارات، استقلال ایران، المحرق بحرین و الوحدات اردن در گروه یک سطح ۲ فوتبال لیگ قهرمانان آسیا قرار دارند.