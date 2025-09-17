به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در دومین روز از هفته یازدهم لیگ ملی چوگان بانوان که با برگزاری دو دیدار حساس همراه بود، تیم بانوان بَسپار شیمی سپیدان اصفهان در رقابتی تنگاتنگ و پرهیجان نایب قهرمان لیگ ملی چوگان شد

در دیدار نخست، تیم نزاجا با ارائه نمایشی قدرتمند موفق شد با نتیجه ۱۵ بر ۵ رخش تالش را شکست دهد و عنوان سومی این رقابت‌ها را از آن خود کند.

در دیگر دیدار ، تیم بسپار شیمی سپیدان در مصافی نزدیک و تماشایی با نتیجه ۱۰ بر ۹ برابر فراجا مغلوب شد و تیم فراجا را به عنوان قهرمان لیگ ملی چوگان معرفی کرد و بسپار شیمی سپیدان اصفهان هم نایب قهرمان شد.

در دیدار رده‌بندی هم، تیم رخش تالش با نتیجه پنج بر ۱۵ برابر تیم نزاجا تسلیم شد و جایگاه سوم را به حریف واگذار کرد.

از فردا ۲۷ شهریورماه هم به مدت دو روز مسابقات بخش آقایان با رقابت تیم‌های بسپار شیمی سپیدان، فراجا، نزاجا، رخش تالش، گوی و چوگان اسپادانا خمینی‌شهر و آذرخش شاهین‌شهر برگزاری می شود.