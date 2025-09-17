به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم تکریم و معارفه معاون سلامت، اصلاح و تربیت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و مدیرکل زندان‌های استان تهران با حضور غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، سید صدرالله رجایی نسب رئیس کل دادگستری استان فارس و جمعی از مسئولان قضایی و مدیران و معاونان سازمان زندان‌ها برگزار شد.

غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای مظلوم ندامتگاه اوین، گفت: از زحمات و خدمات شبانه‌روزی همکارانم در مناصب قبلی تقدیر و تشکر و برای آنها در مسئولیت جدید آروزی توفیق و سربلندی دارم.

وی با اشاره به اقدامات مطلوب و ارزشمند اداره کل زندان‌های استان تهران در سال‌های اخیر، افزود: در جریان حمله وحشیانه و غیرانسانی رژیم دژخیم صهیونیستی به زندان اوین نیز بلافاصله با مدیریت دقیق همه زندانیان به سایر زندان‌های استان منتقل شدند و در کمتر از ۴۰ روز بازسازی این زندان انجام و فرآیند بازگشت زندانیان به این ندامتگاه آغاز شد.

محمدی با اشاره به حجم بالای کاری در اداره کل زندان‌های استان تهران و جمعیت کیفری استان، مدیریت این حوزه را کاری خطیر و بسیار سخت دانست و گفت: مدیرکل جدید زندان‌های استان تهران تجربیات درخشانی در حوزه مدیریت دارد، اما با توجه به حساسیت استان تهران به عنوان پایتخت کشور باید تلاش و همتی مضاعف داشت.

وی اصلاح و تربیت را مهمترین هدف اعمال مجازات دانست و بیان کرد: به همین جهت اقدامات اصلاحی و تربیتی باید در صدر اولویت‌های کاری خود قرار دهیم.

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در ادامه همکاری و حمایت‌های همه جانبه قضایی را یکی از مهمترین علل موفقیت سازمان زندان‌ها در انجام مأموریت‌های سازمانی برشمرد و افزود: بازدید مسئولان قضایی از زندان‌ها در سراسر کشور و به ویژه در استان تهران در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و آزادی مددجویان نقش تعیین کننده دارد.

وی گفت: هم‌افزایی، همکاری و همراهی امروز بین حوزه زندان و مراجع قضایی مایه فخر و مباهات ماست و موجب پیشبرد امور و سرعت در انجام وظایف سازمان شده است.

رویکرد نظام اسلامی در حوزه زندان‌بانی، رویکردی توأم با رأفت، مهربانی و انسان‌دوستی است

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این مراسم، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ندامتگاه اوین، گفت حوزه زندان و زندانبانی بسیار سخت، پر مشقت و پر مسئولیت است. جمعیتی از کسانی که نظم عمومی جامعه را مختل می‌کنند و یا هنجار‌های اجتماعی را زیر پامی‌گذارند باید در محیطی بسته حفاظت شوند و همزمان برای اصلاح و بازگشت آنها به جامعه تلاش شود. این کار با همه مشقت‌هایی که دارد، اقدامی انسانی، معنوی وانسانی است؛ لذا بر خود لازم می‌دانم از زحمات همه عزیزان و کارکنان این حوزه تشکر کنم.

وی با اشاره به اینکه رویکرد نظام اسلامی در حوزه زندان‌بانی رویکردی توأم با رأفت، مهربانی و انسان‌دوستی است، گفت: حمایت‌های بی‌دریغ ریاست قوه قضاییه از زندانیان موید این امر است و این نگاه بر اساس آرمان‌های اسلامی پایه‌ریزی شده است.

القاصی افزود: عفو معیاری اخیر با ابتکار ریاست قوه قضاییه و موافقت مقام معظم رهبری پیام آرامش‌بخشی را در متن کشور و در عرصه خارجی ایجاد کرد و چهره واقعی نظام اسلامی را به منصه ظهور رساند.

وی گفت: رئیس سازمان زندان‌ها با کوله‌باری از تجربه قضایی و زندان‌بانی شرایط مطلوبی را در زندان‌های کشور حکم فرما کرده است که به سهم خودم از این زحمات تقدیر و تشکر می‌کنم و امیدوارم انتصابات جدید که با هدف بهبود اقدامات سازمان زندان‌ها انجام شده دارای ثمرات مثبتی باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: ما در مجموعه زندان و دستگاه قضایی یک هدف را دنبال می‌کنیم و آن هدف صدور حکم عادلانه و اصلاح و تربیت محکومان و مجرمان است.

وی گفت: اگر می‌خواهیم طعم شیرین عدالت را بچشیم، ظرف آن سازمان زندان‌هاست و با اجرای حکم است که عدالت به معنای واقعی تجلی می‌یابد؛ بنابراین هیچکدام از ما وظیفه مجزا نداریم و باید با کمک و همیاری همدیگر این هدف مشترک را به سرمنزل نهایی برسانیم.

بهره مندی ۲۵۰۰ زندانی استان تهران از پابند الکترونیک

القاصی افزود: در حال حاضر بیش از ۲۵۰۰ نفر از زندانیان استان تحت نظارت سامانه‌های الکترونیک (پابند الکترونیک) هستند. در همین راستا و با این تجربیات شیوه‌نامه‌ای را برای استفاده از پابند تدوین و به معاونت راهبردی قوه قضاییه ارائه کردیم که این شیوه نامه در حال حاضر در سراسر کشور اجرا می‌شود.

۱۲ هزار مددجو در زندان‌های استان تهران مشغول به کار هستند

وی با اشاره به اینکه اشتغال به کار زندانیان همواره از اولویت‌های دستگاه قضایی استان بوده است، گفت: قبل از سال ۹۸ آمار زندانیان شاغل در استان تهران تقریباً صفر نفر بود، اما در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار نفر در زندان‌های استان مشغول به کار هستند.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین به بازدید‌های مستمر قضات و مسئولات قضایی از زندان‌های استان اشاره کرد و افزود: این عمل نسخه‌ای برای بازدید‌های میدانی ما شد و به عنوان یک رویه در دادسرا و دادگستری استان دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اجرای مجازات باید با تغییر رویه و کردار فرد زندانی کمک کند، گفت: مجازات باید بر اساس تغییر رویه زندانی تغییر کند. به همین منظور شعب ویژه‌ای را در دادگاه‌های تجدید نظر انتخاب کردیم تا پرونده زندانیان بررسی و در صورت تغییر رویه زمینه آزادی و یا تغییر و تخفیف مجازات آنها فراهم شود. در حال حاضر آمار اعمال نهاد‌های ارفاقی در دادگستری استان به ۷۰ درصد رسیده است.

استقرار ۱۸ شعبه شورای حل اختلاف در زندان‌های استان تهران

القاصی همچنین از استقرار ۱۸ شعبه شورای حل اختلاف در زندان‌های استان خبر داد و گفت: برکات این امر بسیار ملموس و مشهود است و این شورا‌ها کمک بسیار زیادی به آزادی زندانیان کردند. علاوه بر این ۷ هزار و ۸۳۵ زندانی جرایم غیر عمد نیز با کمک خیرین و آزاد شدند.

وی افزود: این اقدامات تنها گوشه‌ای از زحمات همکاران ما در جهت کمک به زندانیان و خانواده‌های آنها بود. همه زندانیان هموطنان و همنوعان ما هستند و تا جایی که می‌توانیم برای رفع مشکلات و آزادی آنها تلاش کنیم.

محمود ضیایی‌فرد معاون سابق اصلاح و تربیت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیز در این مراسم، گفت: اصلی‌ترین کار سازمان بحث اصلاح و تربیت زندانیان است و خدا را شاکریم که این اقدامات به ثمر نشسته و به گواه آمار و تأییدات ریاست قوه قضاییه شاهد این تحولات بودیم.

سید حشمت‌الله حیات‌الغیب مدیرکل سابق زندان‌های استان تهران در این مراسم، افزود: تراکم جمعیت در زندان‌ها و کمبود نیروی انسانی، فضای فیزیکی و تجهیزات تنها گوشه‌ای از مشکلات ما در زندان‌های استان بود.

نوسازی ۳۰۰ هزار متر مربع از فضای زندان‌های استان تهران در راستای حمایت از حقوق شهروندی زندانیان

وی در تشریح اقدامات خود در زمان تصدی مدیریت اداره کل زندان‌های استان تهران، گفت: علی‌رغم همه این کمبود‌ها در این مدت و در راستای حمایت از حقوق شهروندی و بهبود امکانات اقامتی زندانیان، بیش از ۳۰۰ هزار متربع از فضای فیزیکی زندان‌های استان نوسازی و بازسازی شد.

حیات‌الغیب افزود: در این مدت همچنین بیش از ۹۳ هزار نفر از زندانیان استان با اعطای ارفاقات قانونی و اعمال ماده ۲۰۰ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها آزاد شدند و ۱۴۸ پرونده قصاص نیز با تلاش شعب شورا‌های حل اختلاف مستقر در زندان‌ها منجر به اخذ رضایت از شکات شد.

وی از وجود ۷۰۰ زندانی حافظ قرآن در زندان‌های استان خبر داد و گفت: امسال ۱۷ نفر از مددجویان نیز در آزمون ورودی کارشناسی ارشد و دکتری شرکت کردند.

بیش از ۷ هزار و ۸۰۰ زندانی جرایم غیرعمد استان با کمک خیران آزاد شدند

حیات‌الغیب افزود: در راستای اشتغالزایی و حمایت از خانواده زندانیان استان نیز بیش از ۸۵ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان پرداخت شده و بیش از ۷ هزار و ۸۰۰ نفر زندانی جرایم غیرعمد با کمک خیرین، ستاد دیه و انجمن‌های حمایت از زندانیان آزاد شدند.

در این مراسم از زحمات محمود ضیایی‌فرد تجلیل و سید حشمت‌الله حیات‌الغیب به عنوان معاون سلامت، اصلاح و تربیت سازمان زندان‌ها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور منصوب شد.

خشایار جمشیدی نیز با حکم رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به عنوان مدیرکل زندان‌های استان تهران معرفی شد.

همچنین در این مراسم، حمیدرضا کریمی از قضات با سابقه دستگاه قضایی نیز به عنوان مشاور عالی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور معرفی شد.