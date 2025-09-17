پخش زنده
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی گفت: یکی از ویژگیهای برجسته شهریار احاطه و تسلط او بر سرودن شعر در قالبهای مختلف شعر فارسی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی غلامرضا امیرخانی عصر امروز در همایش بین المللی بزرگداشت استاد شهریار در تبریز افزود: زبان فارسی در نظام اندیشه او به پختگی قابل توجهی رسیده بود و کمتر ایرانی آشنا به زبان فارسی است که دستکم بخشی از آثار استاد شهریار را در حافظه نداشته باشد.
وی ادامه داد: برخی از غزلهای او مانند اشعاری که ارتباط عمیقی با زمانه امروز دارند و مشابه آنچه برای سایه (هوشنگ ابتهاج) سروده شده، او در این شعر انسان امروز را متوجه فکر و ذکری کرده بود که با وجودش آموخته بود که جهان برای همیشه جای اقامت نیست و باید جهان بازپسین را نیز در نظر گرفت.
امیرخانی با اشاره به ویژگیهای فرهنگی و تاریخی تبریز هم گفت: مسجد کبود تبریز علاوه بر معماری چشمنواز و رنگآمیزیهای زیبا، از ویژگی منحصر به فردی برخوردار است و آن انتخاب هوشمندانه آیات قرآن در کتیبههای آن است. این انتخاب اتفاقی نبوده و نشاندهنده نگاه عالمانه و دقیق سازندگان در شش قرن پیش است.
رئیس دانشگاه تبریز هم گفت: امروز در بسیاری از دانشگاههای جهان پژوهشهای نوآورانه در حوزه ادبیات انجام میشود و ما نیز باید از این ظرفیت برای بازخوانی و تحلیل آثار بزرگان ادبی همچون شهریار بهرهمند شویم.
محمدتقی اعلمی اظهار کرد: استاد شهریار نه تنها شاعری برجسته، بلکه نمادی فرهنگی است که در مرز نوگرایی ایستاد و با زبان دلنشین شعر خود با همه نسلها سخن گفت و عشق به وطن را در قالب زبان فارسی و ترکی به زیبایی بیان کرد.
وی با بیان اینکه برگزاری این کنگره فرصتی ارزشمند برای پرداخت عمیق و همهجانبه به میراث ماندگار این شاعر نامدار است، افزود: دانشگاه وظیفه دارد چنین شخصیتهایی را از منظر پژوهشی برای نسلهای آینده معرفی کند.
وی افزود: رسالت دانشگاه تنها در انتقال دانش خلاصه نمیشود، بلکه ایجاد نوآوری، خلاقیت و توجه به تحقیقات میانرشتهای، بهویژه در حوزه ادبیات، اهمیت فراوانی دارد.
اعلمی بیان کرد: با استفاده از حرکتهای نوآورانه میتوان زمینه تولید محصولات فرهنگی، ایجاد بانکهای داده ادبی، طراحی نرمافزارها و توسعه محصولات آموزشی و فرهنگی را فراهم ساخت تا شرکتهای دانشبنیان در این حوزه شکل گیرند.
رئیس دانشگاه تبریز با اشاره به ظرفیتهای میراث ادبی شهریار خاطرنشان کرد: رسالت ما در بزرگداشت این شاعر نامدار تنها تجلیل از گذشته نیست، بلکه وظیفهای برای آینده است تا دانشگاه با تکیه بر نوآوری، میراث ادبی بزرگان را به چراغ راه نسلهای آتی تبدیل کند.
باقر صدرینیا، دبیر علمی کنگره بینالمللی بزرگداشت استاد شهریار نیز گفت: میتوان در سیمای استاد شهریار، تصویر بزرگانی همچون مولانا، سعدی، عطار و فردوسی را مشاهده کرد و خود او نیز خود را از تبار و در تراز آنان میدانست.
وی افزود: این رویداد فرهنگی جنبهای بینالمللی دارد، از اینرو علاوه بر حضور شخصیتهای برجسته ایران، حضور دانشمندان و صاحب نظرانی از کشورهای دیگر که اعتبار بینالمللی دارند نیز ضروری بود.
وی با اشاره به استقبال پژوهشگران از این کنگره اظهار کرد: در مجموع ۱۰۸ مقاله به دبیرخانه کنگره ارسال شد که هر یک از آنها توسط دو داور مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت ۷۷ مقاله برای چاپ در مجموعه چکیده مقالات و ۴۵ مقاله برای انتشار در مجموعه کامل مقالات برگزیده شد. صدرینیا اضافه کرد: مجموعه مقالات این کنگره پس از ویرایش نهایی بهزودی منتشر خواهد شد.
علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس هم به شخصیت ارزنده شهریار در نامگذاری سالگرد او به عنوان روز شعرو ادب فارسی اشاره کرد و گفت: شاعران بزرگی، چون مولوی، شمس تبریزی، سعدی، حافظ و نظامی داریم که باید برای هر یک یک روز نامیده شود، اما شهریار نقش مهم و خالصانهای داشت و موید به تاییدات الهی بود.
وی با بیان اینکه در تبیین این شاعر، استاد محمدتقی جعفری نقش ویژهای داشت افزود: مولانا دست پرورده مکتب تبریز است و خودش میگفت که هرچه دارد از شمس تبریزی است و تبریز، جلگه حاصلخیزی از مردان بزرگ و فرهنگ و ادب ایران است. وی ادامه داد: تبریز در ۱۰۰ سال اخیر سه شخصیت مهم علامه امینی، جعفری و طباطبایی را تقدیم عالم بشریت کرده است.
وی ادامه داد: از نظر شخصیتهای ادبی بانوان نیز در تاریخ ادبیات ایران شخصیتی مثل پروین اعتصامی نبوده است و این بانو افتخار آذربایجان و اختر چرخ ادب بوده است.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت: رشد در جامعه نیازمند معرفی الگو است و باید شخصیتهای با برکت به نسل جوان امروز شناسانده شوند تا شخصیتهای کذایی فضای مجازی، الگوی فرزندانمان قرار نگیرند.
عصر امروز در آستانه بیست و هفتم شهریورماه، روز شعر و ادب فارسی و سالگرد درگذشت استاد شعر و ادب ایران زمین، محمدحسین شهریار، همایشی با نام حیدربابایه سلام در تالار وحدت تبریز برگزار شد.