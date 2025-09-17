بازدید نمایندگان مردم قم در مجلس از خسارات طرح قمرود در الیگودرز
حجت الاسلام قاسم روانبخش و محمد منان رئیسی نمایندگان مردم قم در مجلس به همراه نماینده مردم الیگودرز در مجلس از نزدیک خسارات طرح قمرود در الیگودرز را بررسی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، نمایندگان استان قم و الیگودرز در بازدید از طرح قمرود در الیگودرز بر ضرروت جبران خسارتهای ناشی از اجرای این طرح در شهرستان الیگودرز تأکید کردند.
به گفته حمید رضا گودرزی نماینده الیگودرز در مجلس، اجرای این طرح در بحث آب شرب مردم، آب کشاورزی به خصوص برای مردم روستاهای بُربُروشرقی و غربی و بخش مرکزی مشکل ایجاد کرده است.
محمد منان رئیسی نماینده مردم قم در مجلس نیز با بیان اهمیت این طرح برای استانهای لرستان، خوزستان و قم گفت: در سفر اخیر رئیس جمهور به قم ۱۸ میلیارد تومان هزینه مطالعاتی برای این طرح تصویب شد.
حجت الاسلام قاسم روانبخش دیگرنماینده مردم قم در مجلس نیز گفت: پس از بررسی و جمع بندی مشکلات این طرح در تهران با حضور وزیر نیرو تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.