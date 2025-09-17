حجت الاسلام قاسم روانبخش و محمد منان رئیسی نمایندگان مردم قم در مجلس به همراه نماینده مردم الیگودرز در مجلس از نزدیک خسارات طرح قمرود در الیگودرز را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، نمایندگان استان قم و الیگودرز در بازدید از طرح قمرود در الیگودرز بر ضرروت جبران خسارت‌های ناشی از اجرای این طرح در شهرستان الیگودرز تأکید کردند.

به گفته حمید رضا گودرزی نماینده الیگودرز در مجلس، اجرای این طرح در بحث آب شرب مردم، آب کشاورزی به خصوص برای مردم روستا‌های بُربُروشرقی و غربی و بخش مرکزی مشکل ایجاد کرده است.





محمد منان رئیسی نماینده مردم قم در مجلس نیز با بیان اهمیت این طرح برای استان‌های لرستان، خوزستان و قم گفت: در سفر اخیر رئیس جمهور به قم ۱۸ میلیارد تومان هزینه مطالعاتی برای این طرح تصویب شد.



