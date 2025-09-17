پخش زنده
وزیر امور راهبردی رژیم صهیونیستی با وزیر امور خارجه سوریه در لندن دیدار و درباره ترتیبات امنیتی در جنوب این کشور گفتوگو میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ تارنمای آمریکایی آکسیوس در گزارشی نوشت: «ران درمر» وزیر امور راهبردی اسرائیل امروز چهارشنبه در لندن با «اسعد حسن الشیبانی» وزیر امور خارجه سوریه دیدار و درباره ترتیبات امنیتی در جنوب سوریه گفتوگو خواهد کرد؛ این مذاکرات در چارچوب دور سوم رایزنیها با میانجیگری آمریکا انجام میشود.
براساس این گزارش، تلآویو نقشهای از منطقه حائل پیشنهادی ارائه کرده که جنوب سوریه را به سه بخش تقسیم میکند و استقرار نیروها و تجهیزات سنگین ارتش سوریه را در آن محدود میسازد. همچنین براساس این پیشنهاد، پرواز هواپیماهای سوری در محدوده دمشق تا مرز فلسطین اشغالی ممنوع میشود.
آکسیوس مدعی شد که سوریه تاکنون پاسخی رسمی نداده، اما وزارت خارجه این کشور تأیید کرده که دمشق برای دستیابی به «تفاهمهای امنیتی» با تلآویو در حال بررسی پیشنهاد است. وزیر خارجه سوریه نیز گفته که این طرح با حمایت آمریکا و اردن همراه است و هدف آن بازگرداندن آرامش به جنوب سوریه پس از خشونتهای اخیر است.
در عین حال، خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از الشیبانی نوشت که دولت سوریه نقشه راهی برای آشتی داخلی و پاسخگو کردن عاملان حملات علیه غیرنظامیان در استان سویدا ارائه کرده است. وزیر خارجه اردن نیز اعلام کرده که سازوکار مشترک سوری-اردنی-آمریکایی، اجرای این توافق را تضمین خواهد کرد.
از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز افشا کرد که اسرائیل طی ماههای اخیر در تلاش بوده گروههای مختلف دروزی در منطقه سویدا را متحد کند و حتی برای برخی شبهنظامیان تجهیزات و حقوق ماهانه فراهم کرده است؛ هرچند تلآویو این موضوع را تأیید نکرده است.
«احمد الشرع» رئیس دولت موقت سوریه نیز دوم شهریورماه اعلام کرد که پیشرفتهایی در مذاکرات صورت گرفته، اما شرایط را برای امضای توافق نهایی «مناسب» ندانست. او با این حال تأکید کرد در صورت اطمینان از منافع سوریه و منطقه، از توافق دریغ نخواهد کرد.