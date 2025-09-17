به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته چهارم رقابت‌های لیگ دسته یک فوتبال ایران شامگاه چهارشنبه با برگزاری ۵ دیداردر شهر‌های مختلف پیگیری شد و در مهمترین بازی ها نساجی با برتری مقابل شهرداری نوشهر در صدر جدول جای گرفت و سایپا نتیجه را به نیروی زمینی واگذار کرد.

نتایج بازی‌های امشب در هفته چهارم لیگ یک به شرح زیر است:

شهرداری نوشهر صفر - نساجی مازندران یک

فرد البرز ۲ - مس سونگون صفر

آریو اسلامشهر صفر - مس شهر بابک صفر

سایپا یک - نیروی زمینی صفر

مس کرمان یک - بعثت کرمانشاه صفر