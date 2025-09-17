پخش زنده
هفته چهارم لیگ یک فوتبال ایران با پیروزی نساجی و شکست خانگی سایپا آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته چهارم رقابتهای لیگ دسته یک فوتبال ایران شامگاه چهارشنبه با برگزاری ۵ دیداردر شهرهای مختلف پیگیری شد و در مهمترین بازی ها نساجی با برتری مقابل شهرداری نوشهر در صدر جدول جای گرفت و سایپا نتیجه را به نیروی زمینی واگذار کرد.
نتایج بازیهای امشب در هفته چهارم لیگ یک به شرح زیر است:
شهرداری نوشهر صفر - نساجی مازندران یک
فرد البرز ۲ - مس سونگون صفر
آریو اسلامشهر صفر - مس شهر بابک صفر
سایپا یک - نیروی زمینی صفر
مس کرمان یک - بعثت کرمانشاه صفر