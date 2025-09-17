از روستای عمند در بخش چهارم سفلی که با مشکلات راه ارتباطی دست و پنجه نرم می‌کند تا بحث پرحاشیه حمله پلنگ به دام‌ها و در نهایت کندی پیشرفت تقاطع غیرهمسطح نسیم شمال، همه و همه در کانون توجهات قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، شهروند خبرنگاران ما این هفته به سراغ روستای عمند در بخش چهارم سفلی رفته‌اند. یکی از شهروندان تصویری از وضعیت نامناسب راه ارتباطی این روستا برای ما ارسال کرده که نشان‌دهنده چالش‌های اهالی در تردد است.

اما خبری که طی روزهای اخیر به سرعت در فضای مجازی دست به دست شده و نگرانی‌های بسیاری را ایجاد کرده، ماجرای حمله پلنگ به یک چوپان و گوسفندانش است. تصاویری تکان‌دهنده از تلف شدن تعداد زیادی از گوسفندان که مدعی شده‌اند بر اثر حمله پلنگ رخ داده، به دست ما رسیده است. در این تصاویر، شاهد صحنه‌های دلخراشی هستیم که چوپان متاثر از این حادثه، وضعیت دام‌های خود را شرح می‌دهد. با این حال، تلاش‌های ما برای گفتگو با مسئولان محیط زیست استان به منظور بررسی صحت و سقم این ادعاها و تصاویر تاکنون بی‌نتیجه مانده است. این موضوع لزوم پیگیری جدی و شفاف‌سازی از سوی مسئولان ذیربط را می‌طلبد تا هم از صحت اخبار اطمینان حاصل شود و هم تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی، چه برای دامداران و چه برای حیات وحش، اندیشیده شود.

یکی دیگر از سوژه‌های داغ این هفته، وضعیت پیشرفت تقاطع غیرهمسطح نسیم شمال یا همان میدان دفاع مقدس است. شهروند خبرنگار دیگری با ارسال تصاویری از این پروژه، از کندی روند اجرایی و تعداد کم کارگران در محل گلایه کرده است. به گفته این شهروند، تنها دو نفر در روز مشغول کار در این پروژه هستند و این وضعیت، با وعده اتمام ۲۴ ماهه که سال گذشته در مراسم کلنگ‌زنی توسط شهردار اعلام شده بود، در تضاد است.

در همین راستا، خبرنگار ما برای پیگیری موضوع با یعقوبی‌دوست، مدیر دستگاه نظارت بر پل‌ها و تقاطع‌های غیرهمسطح معاونت عمرانی شهرداری قزوین، گفتگو کرده است.

یعقوبی‌دوست ضمن تایید هدف‌گذاری ۲۴ ماهه برای اتمام پروژه، دلایل کندی پیشرفت را به معارضین زیرسطحی از جمله خطوط انتقال آب، گاز، فیبر نوری و مخابرات مرتبط دانست که در ابتدا مشخص نبوده‌اند. وی همچنین در پاسخ به انتقاد شهروند درباره تعداد کم کارگران، تاکید کرد: "همشهری فرمودند دو نفر هستند، صحت ندارد، من می‌توانم بگویم بالغ بر ۱۰ تا ۱۵ نفر دارند کار می‌کنند و عرشه ظرفیت بیشتر از این را ندارد."

مدیر دستگاه نظارت بر پل‌ها و تقاطع‌های غیرهمسطح با اشاره به پیشرفت ۶۰ درصدی در چهارراه نسیم شمال و ۴۵ درصدی در میدان، اظهار داشت که با برنامه‌ریزی صورت گرفته، این طرح انشالله اوایل سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی همچنین در خصوص تفاوت آمار پیشرفت پروژه با مصاحبه‌های قبلی شهردار که ۳۰ درصد عنوان شده بود، توضیح داد: آمار کنونی مربوط به پیشرفت ریالی ۴۲ درصدی پروژه است و هنوز صورت وضعیت ماه‌های مرداد و شهریور از پیمانکار دریافت نشده است.

بحث از تقاطع‌های غیرهمسطح به موضوع گره‌های ترافیکی دیگر شهر قزوین کشیده شد. با وجود ترافیک در نقاطی مانند چهارراه صدا و سیما و تقاطع کانال، این سوال مطرح شد که آیا شهرداری قصد احداث تقاطع غیرهمسطح در این نقاط را نیز دارد؟

یعقوبی‌دوست با رویکردی متفاوت به این موضوع پاسخ داد. وی با اشاره به اینکه بسیاری از رانندگان تمایل به رانندگی با سرعت بالا دارند، تاکید کرد که در سراسر کشور و قزوین، شهرداری به دنبال طرح‌های "انسان‌محور" است.

او افزود: "اگر ما در چهارراه صدا و سیما و چهارراه‌هایی مثل نوروزیان و کشاورز و شهید سلیمانی و بلوار معلم پل بزنیم، ترافیک از این چهارراه‌ها به چهارراه هشت بهشت و میدان سرداران منتقل شده و در نهایت به سمت سرزمین جمع می‌شود و مردم پشت ترافیک می‌مانند که منجر به طرح ترافیک شهری می‌شود."

وی تصریح کرد که با ساخت تقاطع‌های غیرهمسطح، نه تنها گره ترافیکی حل نمی‌شود، بلکه "سفر را داریم زیاد می‌کنیم و مردم بیشتر معطل می‌شوند." به باور وی، شهرداری در حال حاضر به دنبال راهکارهایی است که مردم بتوانند احساس امنیت کنند و تردد در شهر، چه با خودرو و چه با وسایل نقلیه غیر موتوری، با آرامش بیشتری صورت گیرد. این رویکرد نشان می‌دهد که شهرداری قزوین در حال بازنگری در سیاست‌های ترافیکی خود و حرکت به سمت توسعه پایدار و انسان‌محور است.