به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد در ششمین جلسه شورای اداری شهرستان با محوریت برنامههای دفاع مقدس گفت: تبیین دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس در دستور کار همه مدیران دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
فرماندار ویژه شهرستان بروجرد از پیگیری پروژههای وزارت نیرو که با حضور عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی، وزیرنیرو و مدیران شرکتهای توانیر، مهندسی آبفای کشور و مدیریت منابع آب ایران در وزارت نیرو برگزارشد خبر داد و گفت:طی رایزنیهایی که با وزیرنیرو صورت گرفته ۹مصوبه در خصوص احداث و حفر ۸حلقه چاه آب شرب، تجهیزچاهای آب شرب شهرستان، آغاز دوباره عملیات اجرایی سد شهید بروجردی، خرید و اختصاص دو دستگاه دیزل ژنراتور جهت آبفای بروجرد و فعالسازی پروژه طرح فاضلاب شهر توریستی ونایی و اختصاص دو دستگاه تانکر حمل آب شرب روستاهای شهرستان و اجرای سامانه انتقال آب شرب از سد آبسرده مصوب شده که نیازمند پیگیری مدیران مربوطه شهرستانی است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بروجرد گفت: هفته دفاع مقدس ۵۸ برنامه متنوع فرهنگی، هنری و ورزشی در این شهرستان برگزار میشود.
سرهنگ محمد برامکی اظهار کرد: دفاع مقدس و یاد شهدا نجاتبخش ملت ایران است، جنایات رژیم بعث عراق در آغاز جنگ خسارات فراوانی به ملت ایران وارد کرد ولی روحیه ایثار و شهادت ملت ایران رژیم بعث عراق را که به پشتوانه بیش از ۱۰ کشور وارد جنگ با ایران شد، را مجبور به شکست کرد.
وی افزود: ملت ایران در دوران دفاع مقدس با سلاح ایمان و با اتحاد مقدس پشت سر ولایت دشمنان را شکست دادند، در دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز ایران اسلامی در مقابل استکبار جهانی ایستادگی کرد و پیروز میدان شد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بروجرد با اشاره به شعار محوری هفته دفاع مقدس بیان کرد: هفته دفاع مقدس با شعار محوری ما فاتحان قلهایم، از ۳۱ شهریور تا ۶ مهر برگزار خواهد شد.
سرهنگ برامکی افزود: از مهمترین برنامههای هفته دفاع مقدس دیدار بسیجیان با امامجمعه، رژه موتوری یگانهای بسیج، نواختن زنگ مهر و دفاع مقدس، اعزام راویان جهاد تبیین به مدارس، برگزاری نشستهای جهاد تبیین در مساجد، افتتاح پروژههای عمرانی بسیج با حضور فرمانده سپاه لرستان و برگزاری یادواره شهدا و غبارروبی گلزار شهدا است.
وی اظهار کرد: در هفته دفاع مقدس دیدار با ۱۰۰ خانواده شهید و برگزاری میز خدمت در مساجد و محلات مختلف و آموزش عمومی پدافند غیرعامل در سطح مدارس و دانشگاهها و ادارات و افتتاح نمایشگاه توانمندیهای بسیج در کانون فرهنگی تربیتی بسیج برگزار خواهد شد. فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بروجرد گفت: در هفتمین روز هفته دفاع مقدس برگزاری اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله باشکوه بالایی برگزار خواهد شد.