فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بروجرد گفت: هفته دفاع مقدس ۵۸ برنامه متنوع فرهنگی، هنری و ورزشی در این شهرستان برگزار می‌شود.

سرهنگ محمد برامکی اظهار کرد: دفاع مقدس و یاد شهدا نجات‌بخش ملت ایران است، جنایات رژیم بعث عراق در آغاز جنگ خسارات فراوانی به ملت ایران وارد کرد ولی روحیه ایثار و شهادت ملت ایران رژیم بعث عراق را که به پشتوانه بیش از ۱۰ کشور وارد جنگ با ایران شد، را مجبور به شکست کرد.

وی افزود: ملت ایران در دوران دفاع مقدس با سلاح ایمان و با اتحاد مقدس پشت سر ولایت دشمنان را شکست دادند، در دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز ایران اسلامی در مقابل استکبار جهانی ایستادگی کرد و پیروز میدان شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بروجرد با اشاره به شعار محوری هفته دفاع مقدس بیان کرد: هفته دفاع مقدس با شعار محوری ما فاتحان قله‌ایم، از ۳۱ شهریور تا ۶ مهر برگزار خواهد شد.

سرهنگ برامکی افزود: از مهم‌ترین برنامه‌های هفته دفاع مقدس دیدار بسیجیان با امام‌جمعه، رژه موتوری یگان‌های بسیج، نواختن زنگ مهر و دفاع مقدس، اعزام راویان جهاد تبیین به مدارس، برگزاری نشست‌های جهاد تبیین در مساجد، افتتاح پروژه‌های عمرانی بسیج با حضور فرمانده سپاه لرستان و برگزاری یادواره شهدا و غبارروبی گلزار شهدا است.





کد ویدیو دانلود فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_55292039"><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/5570539/55292039?width=600&height=350"></script></div> وی اظهار کرد: در هفته دفاع مقدس دیدار با ۱۰۰ خانواده شهید و برگزاری میز خدمت در مساجد و محلات مختلف و آموزش عمومی پدافند غیرعامل در سطح مدارس و دانشگاه‌ها و ادارات و افتتاح نمایشگاه توانمندی‌های بسیج در کانون فرهنگی تربیتی بسیج برگزار خواهد شد. فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بروجرد گفت: در هفتمین روز هفته دفاع مقدس برگزاری اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله باشکوه بالایی برگزار خواهد شد.