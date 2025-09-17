رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، بر اهمیت کاهش مصرف کود‌های شیمیایی تاکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی جدی وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما شینا انصاری، در جلسه کارگروه ملی پسماند که با حضور محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، مسعود نصرتی، معاون عمرانی وزیر کشور و علیرضا زاکانی، شهردار تهران برگزار شد، گفت :همه اسناد بالادستی بر کاهش استفاده از کود‌های شیمیایی تأکید دارند و وزارت جهاد کشاورزی باید برنامه‌ای مدون برای تحقق این هدف تدوین کند.

وی افزود:نگاه ما باید کاملاً محیط زیستی باشد و تمایل داریم این موضوع با رویکرد کارشناسی و علمی پیش برود.

انصاری همچنین از برگزاری نشستی مشترک میان سازمان حفاظت محیط زیست با وزارت بهداشت، وزارت کشور، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور برای بررسی موضوع زباله‌سوزی خبر داد.

در این جلسه، علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز گزارشی از عملکرد و برنامه‌های شهرداری در زمینه مدیریت پسماند ارائه کرد.