نتایج اولیه نوبت اول آزمون شفاهی بیستمین دوره ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم اعلام شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، سازمان دارالقرآن الکریم، نتایج اولیه نوبت اول آزمون شفاهی بیستمین دوره ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم را اعلام کرد.

دبیرخانه صدور مدرک تخصصی حفظ قرآن در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، افرادی که به نتیجه اولیه اعلامی خود اعتراض موجهی دارند تا اول مهرماه فرصت دارند اعتراض خود را با ذکر دلیل در بخش مربوطه اعلام کنند.

افرادی که در نتیجه آزمون آنها عنوان «قبول- حائز دریافت مدرک درجه …» برای درجات ۳ تا ۵ قید شده، لازم است مدارک زیر را حداکثر تا ۱۵ مهر ماه به ادارات امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان خود ارسال کنند.

الف- دو قطعه عکس پرسنلی (اداری) ۴ در ۳ پشت‌نویسی شده با مشخصات: نام و نام خانوادگی/ کد ملی/ استان/ عنوان مدرک قبول شده

ب- تصویر شناسنامه و کارت ملی (در صورت فقدان کارت ملی رونوشت ممهور از رسید دفاتر پیشخوان دولت) / اتباع: ارائه تصویر کارت شناسایی و هویتی مورد تایید وزارت کشور

مدارک تخصصی حفظ (درجات ۳ تا ۵) پس از صدور، به ادارات کل تبلیغات اسلامی در استان‌ها ارسال خواهد شد.

حافظانی که در آزمون کتبی سال جاری قبول یا دارای معافیت تحصیلی (بر اساس مدارک حوزوی و دانشگاهی) مرحله اول بوده‌‏اند و در آزمون مرحله دوم (شفاهی) قبول نشده‌‏اند، همچنین حافظان کلی که در مرحله اول آزمون، مجاز به شرکت در مرحله دوم آزمون (شفاهی) برای اخذ مدرک درجات ۱ تا ۳ بوده ولی پس از شرکت در آزمون شفاهی، صرفا حائز دریافت مدرک درجه ۳ شده‌اند و خواهان ارتقای سطح مدرک خود برای درجات ۱ و ۲ هستند، می‌توانند در نوبت دوم آزمون شفاهی که در نیمه دوم آبان‌ماه برگزار می‌شود شرکت کنند.

همچنین حافظان رشته ۳۰ جزء و ۲۰ جزء که در نوبت اول آزمون شفاهی مردود شده‌اند، مجاز هستند در زمان ثبت‌نام مهرماه برای نوبت دوم آزمون شفاهی به اختیار خود، رشته خود را از حفظ کل به ۲۰ جزء و ۱۰ جزء و یا از رشته ۲۰ جزء به ۱۰ جزء تقلیل دهند.

ثبت‌نام آزمون نوبت دوم شفاهی، ۱۰ مهرماه و همزمان با اعلام قطعی نتایج، از طریق سایت تلاوت انجام خواهد شد.

حافظان کلی که در مرحله شفاهی آزمون، مجاز به شرکت در مرحله بعدی {آزمون مرحله سوم (ترجمه و مفردات) برای دریافت مدرک درجات ۱ تا ۲} شده‌اند، نیاز به ثبت‌نام مجدد ندارند.

در مرحله اول بیستمین دوره آزمون‌های ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم، تعداد ۱۲ هزار و ۳۱۹ نفر شرکت کردند که از این تعداد ۵۹۱۳ نفر موفق شدند به مرحله شفاهی این دوره راه پیدا کنند.