به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، استاد دانشگاه جامع علمی‌کاربردی مرکز کیش در گفتگوی خبر ۲۰ سیما، گفت: ۱۲ کدرشته در مقطع کاردانی و ۸ کدرشته در مقطع کارشناسی در مهر ارائه می‌شود .

حامد خوبیاری گفت: دانشجویان می توانند در رشته های حسابداری، حقوق، هتلداری، گردشگری، مدیریت کسب‌وکار، گرافیک، معماری گرایش طراحی محیط داخلی و تربیت‌بدنی نام نویسی کنند.

او ظرفیت پذیرش در هر رشته را ۳۵ نفر اعلام کرد و گفت: در مجموع حدود ۷۰۰ دانشجو در این مرحله پذیرش می شوند و با افزایش تقاضا، گروه‌های آموزشی مجزا تشکیل تا کیفیت آموزشی حفظ شود.

استاد دانشگاه علمی‌کاربردی کیش، گفت: پذیرش دانشجویان براساس سوابق تحصیلی و بدون نیاز به آزمون ورودی است.

خوبیاری خاطرنشان کرد: حداقل معدل لازم برای نام نویسی ۱۴ و شرط مصاحبه علمی با بررسی سوابق تحصیلی انجام می شود.

او افزود: در حدود ۶۰۰ دانشجو در این مرکز مشغول به تحصیل هستند و بیش از نیمی از آنها در مقطع کاردانی حضور دارند که در حدود ۶۰ درصد مرد و ۴۰ درصد زن است.

خوبیاری با بیان اینکه دانشگاه علمی‌کاربردی یک مرکز مهارت‌محور است، افزود: این دانشگاه تا مقطع کارشناسی دانشجو می‌پذیرد و تحصیلات تکمیلی ندارد.

او خاطرنشان کرد: مزیت اصلی دانشگاه، شهریه اقتصادی، مهارت‌محور بودن آموزش‌ها و امکان ادامه تحصیل همزمان با اشتغال است که بهره‌وری را در بازار کار افزایش می‌دهد.

خوبیاری، گفت: دانشگاه علمی‌کاربردی بهترین گزینه برای علاقه‌مندان به مهارت‌آموزی، دانش‌آموزان هنرستان‌ها و شاغلانی است که قصد دارند در رشته مرتبط با فعالیت خود، تخصصی ادامه تحصیل دهند.