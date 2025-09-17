پخش زنده
دانشگاه علمیکاربردی کیش برای ورودی مهر در ۲۰ کدرشته بدون آزمون دانشجو میپذیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، استاد دانشگاه جامع علمیکاربردی مرکز کیش در گفتگوی خبر ۲۰ سیما، گفت: ۱۲ کدرشته در مقطع کاردانی و ۸ کدرشته در مقطع کارشناسی در مهر ارائه میشود .
حامد خوبیاری گفت: دانشجویان می توانند در رشته های حسابداری، حقوق، هتلداری، گردشگری، مدیریت کسبوکار، گرافیک، معماری گرایش طراحی محیط داخلی و تربیتبدنی نام نویسی کنند.
او ظرفیت پذیرش در هر رشته را ۳۵ نفر اعلام کرد و گفت: در مجموع حدود ۷۰۰ دانشجو در این مرحله پذیرش می شوند و با افزایش تقاضا، گروههای آموزشی مجزا تشکیل تا کیفیت آموزشی حفظ شود.
استاد دانشگاه علمیکاربردی کیش، گفت: پذیرش دانشجویان براساس سوابق تحصیلی و بدون نیاز به آزمون ورودی است.
خوبیاری خاطرنشان کرد: حداقل معدل لازم برای نام نویسی ۱۴ و شرط مصاحبه علمی با بررسی سوابق تحصیلی انجام می شود.
او افزود: در حدود ۶۰۰ دانشجو در این مرکز مشغول به تحصیل هستند و بیش از نیمی از آنها در مقطع کاردانی حضور دارند که در حدود ۶۰ درصد مرد و ۴۰ درصد زن است.
خوبیاری با بیان اینکه دانشگاه علمیکاربردی یک مرکز مهارتمحور است، افزود: این دانشگاه تا مقطع کارشناسی دانشجو میپذیرد و تحصیلات تکمیلی ندارد.
او خاطرنشان کرد: مزیت اصلی دانشگاه، شهریه اقتصادی، مهارتمحور بودن آموزشها و امکان ادامه تحصیل همزمان با اشتغال است که بهرهوری را در بازار کار افزایش میدهد.
خوبیاری، گفت: دانشگاه علمیکاربردی بهترین گزینه برای علاقهمندان به مهارتآموزی، دانشآموزان هنرستانها و شاغلانی است که قصد دارند در رشته مرتبط با فعالیت خود، تخصصی ادامه تحصیل دهند.