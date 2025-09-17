مدیر عمرانی و طرح‌های زیربنایی بنیاد برکت کشور در سفر به لرستان از اختصاص یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی به مرکز ناباروری جهاد دانشگاهی خرم آباد خبر داد.

سفر مدیر عمرانی و طرح‌های زیربنایی بنیاد برکت کشور به لرستان

سفر مدیر عمرانی و طرح‌های زیربنایی بنیاد برکت کشور به لرستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیر عمرانی و طرح‌های زیربنایی بنیاد برکت کشور در سفر یکروزه به لرستان ابتدا از مرکز درمان ناباروری بنیاد برکت جهاد دانشگاهی بازدید کرد و در جهت توسعه این مرکز از کمک یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی بنیاد برکت به این مرکز خبر داد.

سیدعلی حسینی طباطبایی همچنین برای تکمیل تجهیزات این مرکز هم قول مساعد داد.

مدیر عمرانی وطرح‌های زیر بنایی بنیاد برکت کشور سپس برای کلنگ زنی یک باب مدرسه در روستای جوب نو راهی بخش زاغه خرم آباد شد و کلنگ احداث مدرسه جدید دوکلاسه شهید نامجو را به زمین زد.

وی گفت: در راستای برقراری عدالت آموزشی بنیاد برکت هم با اولویت مدارس کانکسی از سال، ۱۴۰۰ تفاهمنامه‌ای با سازمان نوسازی کشور منعقد کرده است که در ساخت هزار مدرسه در کشور مشارکت داشته باشد.

مدیرعمرانی و طرح‌های زیربنایی بنیاد برکت کشور افزود: در راستای کمک به ساخت و نوسازی مدارس لرستان هم اعتباری بالغ بر ۹۳ میلیارد تومان اختصاص یافته که تاکنون ۷۵ میلیارد آن پرداخت شده است.