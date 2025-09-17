پخش زنده
در قالب پویش «همکلاسی مهربان» (۶) در شهرستانهای رودبار جنوب و جازموریان ۸۰۰ جفت کفش بین دانشآموزان نیازمند توزیع خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،در آستانه هفته دفاع مقدس، پویش مردمی و ارزشمند «همکلاسی مهربان (۶)» با همت بسیج دانشآموزی ناحیه رودبار برگزار شد و طی آن ۸۰۰ جفت کفش بین دانشآموزان نیازمند و کمبرخوردار شهرستانهای رودبار جنوب ، جازموریان توزیع میشود.
اسلام حاجب، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان رودبار جنوب گفت: پویش همکلاسی مهربان، حرکتی جهادی و فرهنگی است که با هدف حمایت از دانشآموزان بیبضاعت و فراهم آوردن زمینه تحصیل همراه با آرامش برای آنان انجام میشود. در این مرحله ۸۰۰ جفت کفش با مشارکت بسیج دانشآموزی تهیه و آماده توزیع میان دانشآموزان کمبرخوردار است.