رئیس سازمان بسیج ورزشکاران سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد گفت: مردمی سازی ورزش و کشف استعداد‌های برتر، اولویت سازمان بسیج ورزشکاران استان است.

شناسایی استعداد‌های ورزشی، اولویت سازمان بسیج ورزشکاران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس سازمان ورزشکاران سپاه فتح استان در آئین تکریم و معارفه مدیر کانون بسیج ورزشکاران ناحیه مقاومت بسیج گچساران، به معرفی برنامه‌ها و فعالیت‌های بسیج ورزشکاران اشاره کرد و گفت: بسیج ورزشکاران با هدف تربیت ورزشکاران مؤمن، انقلابی و اخلاق‌مدار شکل گرفته و تلاش دارد با برگزاری مسابقات، کارگاه‌های آموزشی و فعالیت‌های فرهنگی، زمینه‌ساز پرورش نسل جدیدی از ورزشکاران باشد که هم در عرصه ورزش و هم در میدان خدمت به جامعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی بدرخشد.

سرهنگ پاسدار سید صادق دانش افزود: ورزشکار بسیجی، نماد روحیه جوانمردی، تعهد و پایداری است و امیدوارم این کانون به عنوان پایگاهی برای رشد فکری و معنوی ورزشکاران عمل کند و زمینه‌ساز تربیت نسلی از قهرمانان با هویت ملی و دینی باشد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گچساران در این آئین گفت: شهرستان گچساران دارای جوانان مستعد در زمینه ورزش قهرمانی است و تاثیر قشر ورزشکار برکسی پوشیده نیست و امروزه تکلیف همه ما تلاش برای اثرگذاری مثبت قشر ورزشکار است.

سرهنگ پاسدار ناصر صالحی افزود: در این راستا ورزشکاران بسیجی در ترویج فرهنگ پهلوانی، اخلاق مداری و اثر گذاری مثبت در جامعه تاثیر بسزایی دارد.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه والای ورزش و ورزشکاران متعهد، عنوان کرد: “رهبر انقلاب اسلامی ” قهرمان را کسی می‌دانند که علاوه بر مهارت‌های فنی و جسمانی، از روحیه جوانمردی، تواضع و اخلاق اسلامی برخوردار باشد و در میدان زندگی نیز همچون میدان ورزش، سربلند و ثابت‌قدم بماند.