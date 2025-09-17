شناسایی استعدادهای ورزشی، اولویت سازمان بسیج ورزشکاران
رئیس سازمان بسیج ورزشکاران سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد گفت: مردمی سازی ورزش و کشف استعدادهای برتر، اولویت سازمان بسیج ورزشکاران استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس سازمان ورزشکاران سپاه فتح استان در آئین تکریم و معارفه مدیر کانون بسیج ورزشکاران ناحیه مقاومت بسیج گچساران، به معرفی برنامهها و فعالیتهای بسیج ورزشکاران اشاره کرد و گفت: بسیج ورزشکاران با هدف تربیت ورزشکاران مؤمن، انقلابی و اخلاقمدار شکل گرفته و تلاش دارد با برگزاری مسابقات، کارگاههای آموزشی و فعالیتهای فرهنگی، زمینهساز پرورش نسل جدیدی از ورزشکاران باشد که هم در عرصه ورزش و هم در میدان خدمت به جامعه و کاهش آسیبهای اجتماعی بدرخشد.
سرهنگ پاسدار سید صادق دانش افزود: ورزشکار بسیجی، نماد روحیه جوانمردی، تعهد و پایداری است و امیدوارم این کانون به عنوان پایگاهی برای رشد فکری و معنوی ورزشکاران عمل کند و زمینهساز تربیت نسلی از قهرمانان با هویت ملی و دینی باشد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گچساران در این آئین گفت: شهرستان گچساران دارای جوانان مستعد در زمینه ورزش قهرمانی است و تاثیر قشر ورزشکار برکسی پوشیده نیست و امروزه تکلیف همه ما تلاش برای اثرگذاری مثبت قشر ورزشکار است.
سرهنگ پاسدار ناصر صالحی افزود: در این راستا ورزشکاران بسیجی در ترویج فرهنگ پهلوانی، اخلاق مداری و اثر گذاری مثبت در جامعه تاثیر بسزایی دارد.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه والای ورزش و ورزشکاران متعهد، عنوان کرد: “رهبر انقلاب اسلامی ” قهرمان را کسی میدانند که علاوه بر مهارتهای فنی و جسمانی، از روحیه جوانمردی، تواضع و اخلاق اسلامی برخوردار باشد و در میدان زندگی نیز همچون میدان ورزش، سربلند و ثابتقدم بماند.
گفتنی است، طی حکمی از سوی سردار مصطفی مثنوی؛ فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه وبویراحمد، سامان انباز پور به عنوان مدیر کانون بسیج ورزشکاران ناحیه مقاومت بسیج سپاه گچساران منصوب شد و از زحمات عارف قابضی تقدیر شد.