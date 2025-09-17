به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،وی افزود:فراهم کردن اسباب آزادی ۱۵ زندانی جرائم غیر عمد زندان سیرجان، پایانی مبارک و مورد رضایت خدا و مردم را برای شهروندان رقم زد.

آذرنگ عنوان کرد اقدامات و فعالیت های خیرخواهانه و حمایت های دائمی شرکت های صنعتی و معدنی ، این بار با اختصاص عواید حاصل از فروش بلیط جشن شب های سیرجان برای آزادی زندانیان نیازمند و حمایت از خانواده آنها، برنامه آزادی ۱۵ نفر زندانی از امروز آغاز شد که پس از طی مراحل اداری، گرفتن رضایت شاکیان و صدور دستورات قضایی، تا پایان همین هفته این زندانیان آزاد و به آغوش خانواده باز می گردند.



