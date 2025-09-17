به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: ۴ هزار بادامکار گیلان تاکنون ۶۰ درصد از محصول امسال بادام زمینی معادل ۷ هزار تن را برداشت کرده‌اند.

حمید منشی زاده با بیان اینکه بادام زمینی اردیبهشت هر سال کشت و از اواخر مرداد برداشت آن آغاز می‌شود افزود: پیش بینی می‌شود بادامکاران گیلانی تا نیمه مهر، پایان برداشت، ۱۱ هزار تن پیله خشک بادام زمینی به ارزش تقریبی هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برداشت و روانه بازار کنند.

وی گفت: گیلان با ۳ هزار هکتار سطح زیر کشت و تولید ۱۱ هزار تن بادام زمینی، دومین تولید کننده این محصول در کشور است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه بادام زمینی در شهرستان‌های آستانه اشرفیه، رشت، تالش، رودبار و بندرانزلی تولید می‌شود گفت: شهرستان آستانه‌ی اشرفیه با ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار مزرعه بادام زمینی، بیشترین سهم را در تولید این محصول در استان دارد.

حمید منشی زاده با بیان اینکه گیلان ۸ کارخانه و ۲۰۰ کارگاه سنتی فرآوری و صنایع تبدیلی بادام زمینی دارد گفت: از بادام زمینی علاوه بر مصرف به عنوان آجیل، روغن و کره بادام زمینی تولید و در صنعت شیرینی و شکلات هم استفاده می‌شود.