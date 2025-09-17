به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت بهداشت لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که دو شهروند در حمله پهپادی به یک خودرو در محله العسیره شهر بعلبک در شرق این کشور به شهادت رسیده‌اند.

این وزارتخانه اعلام کرد که این آمار اولیه حمله پهپادی به شرق این کشور است.

ساعاتی پیش نیز یک پهپاد رژیم صهیونیستی، یک خودرو را در شهربعلبک هدف قرار داده بود.

به گزارش ایرنا، ارتش رژیم صهیونیستی از زمان برقراری آتش بس بین این رژیم و لبنان بار‌ها با نقض آن، به خاک لبنان تجاوز نظامی کرده و شماری از شهروندان این کشور را شهید و زخمی کرده و در این میان، کمیته ناظر بر اجرای آتش بس اقدام عملی برای متوقف کردن این حملات انجام نداده است.