روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جادهای استان لرستان اعلام کرد: محور خرم آباد ـ پلدختر در حدفاصل معمولان ـ گاوزرده بعلت انجام عملیات راهداری و عمران از ۸ صبح فردا به مدت ۱۲ ساعت مسدود میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جادهای استان لرستان اعلام کرد: محور خرم آباد ـ پلدختر در حدفاصل معمولان ـ گاوزرده به علت انجام عملیات راهداری و عمرانی (تثبیت حاشیه منتهی به رودخانه کشکان) فردا پنجشنبه مورخه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ از ساعت ۸ صبح بمدت ۱۲ ساعت مسدود و دارای محدودیت تردد برای وسایل نقلیه میباشد.
مسیرهای جایگزین این محور آزادراه خرم آباد - پل زال و محور پلدختر - زانوگه کوهدشت خرم آباد میباشد.