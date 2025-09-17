محور خرم آباد ـ پلدختر فردا مسدود می‌شود

روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای استان لرستان اعلام کرد: محور خرم آباد ـ پلدختر در حدفاصل معمولان ـ گاوزرده بعلت انجام عملیات راهداری و عمران از ۸ صبح فردا به مدت ۱۲ ساعت مسدود می‌شود.