به گزارش خبرگزاری صداو سیما آبادان، مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی پالایش نفت آبادان گفت: تیم بسکتبال بانوان پالایش نفت آبادان در فصل آینده لیگ برتر به دنبال کسب عنوان قهرمانی است و سعی بر این است برای رسیدن به این مهم تیم را تقویت و روانه مسابقات کنیم.

عباس چوپان افزود: حضور بازیکن خارجی به طور حتم شانس قهرمانی تیم را افزایش خواهد داد و تیم‌هایی که فصل گذشته از مزیت بازیکن خارجی بهره می‌بردند نتایج خوبی کسب کرده و به عنوان قهرمانی دست یافتند.

وی خاطر نشان کرد: غزل زمانی، ناهید اسدی و آیدا گل‌محمدی سه بازیکن ملی پوش با نظر کادر فنی جذب تیم شدند و حضور این سه بازیکن ملی پوش که فصل گذشته عملکرد خوبی در تیم‌های خود داشتند کیفیت تیم را بیشتر از گذشته خواهد کرد.