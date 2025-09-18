به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ حبیب جهانساز بابیان اینکه تاکنون ۸۸ هزار و ۶۴۲ تن برگ سبز چای از چایکاران گیلان و مازندران خریداری شده گفت: با فراوری این میزان برگ سبز چای تاکنون ۱۹ هزار و ۹۴۵ تن چای خشک در ۱۶۱ کارخانه چایسازی گیلان و مازندران تولید شده است.

وی ارزش این مقدار چای خشک تولیدی را ۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: چای خشک تولید داخل هم اکنون با ۵۰ نشان ایرانی در بازار عرضه می‌شود.

رییس سازمان چای کشور گفت: برای توسعه تولید چای با نشان تجاری داخلی، از محل صندوق تخصصی چای تسهیلات تا سقف ۳ میلیارد تومان تسهیلات به صاحبان واحد‌های متقاضی فراوری چای ارائه می‌شود.

برداشت برگ سبز چای تا پایان مهر ماه ادامه دارد.