پخش زنده
امروز: -
ثمینه باغچهبان، نویسنده ادبیات کودک و نوجوان و فعال فرهنگی، با آثاری ماندگار در تاریخ فرهنگ ایران شناخته میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ثمینه باغچهبان متولد ۴ فروردینِ ۱۳۰۶ در کودکستان «باغچه اطفال» تبریز، یکی از چهرههای برجسته فرهنگی و آموزشی ایران است. او در حوزههای مختلفی از جمله «ادبیات کودک و نوجوان» و «آموزش ناشنوایان» فعالیت داشت. همچنین مسئولیتهای مختلفی مانند تشکیل «کلاسهای کارآموزی و کارورزی آموزگاران» در سطح کشور را بر عهده داشت.
از آثار برجسته ثمینه باغچهبان میتوان به «پولکهای چوبی»، «نوروزها و بادبادکها»، «جمجمک برگ خزون» و «آفتاب مهتاب چه رنگه» اشاره کرد.
او همچنین در ترجمه کتاب «پیمان جهانی» فعالیت داشت و در زمینه طراحی و دوخت لباسهای سنتی ایرانی نیز مهارت داشت. از دیگر اقدامات فرهنگی ثمینه باغچهبان، مسئولیت در آموزشگاه باغچهبان و مدیریت فنی جمعیت کر و لالها بود که نشاندهنده علاقه و دغدغه او به رفع مشکلات ناشنوایان و کمشنوایان بود.
ثمینه باغچهبان دختر جبار باغچهبان، بنیانگذار آموزش برای ناشنوایان در ایران بود. او امروز در سن ۹۷ سالگی درگذشت.