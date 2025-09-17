ثمینه باغچه‌بان، نویسنده ادبیات کودک و نوجوان و فعال فرهنگی، با آثاری ماندگار در تاریخ فرهنگ ایران شناخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ثمینه باغچه‌بان متولد ۴ فروردینِ ۱۳۰۶ در کودکستان «باغچه اطفال» تبریز، یکی از چهره‌های برجسته فرهنگی و آموزشی ایران است. او در حوزه‌های مختلفی از جمله «ادبیات کودک و نوجوان» و «آموزش ناشنوایان» فعالیت داشت. همچنین مسئولیت‌های مختلفی مانند تشکیل «کلاس‌های کارآموزی و کارورزی آموزگاران» در سطح کشور را بر عهده داشت.

از آثار برجسته ثمینه باغچه‌بان می‌توان به «پولک‌های چوبی»، «نوروز‌ها و بادبادک‌ها»، «جم‌جمک برگ خزون» و «آفتاب مهتاب چه رنگه» اشاره کرد.

او همچنین در ترجمه کتاب «پیمان جهانی» فعالیت داشت و در زمینه طراحی و دوخت لباس‌های سنتی ایرانی نیز مهارت داشت. از دیگر اقدامات فرهنگی ثمینه باغچه‌بان، مسئولیت در آموزشگاه باغچه‌بان و مدیریت فنی جمعیت کر و لال‌ها بود که نشان‌دهنده علاقه و دغدغه او به رفع مشکلات ناشنوایان و کم‌شنوایان بود.

ثمینه باغچه‌بان دختر جبار باغچه‌بان، بنیان‌گذار آموزش برای ناشنوایان در ایران بود. او امروز در سن ۹۷ سالگی درگذشت.