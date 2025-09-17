معاون اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره): کمیته امداد با تمرکز بر زنان و روستاییان، برنامه‌های آموزشی مهارتی گسترده‌ای را برای ایجاد اشتغال پایدار و شکستن زنجیره فقر اجرا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سیدمرتضی فیروزآبادی، معاون اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) و مدیرعامل بنیاد حیات، در گفتگوی ویزه خبری شبکه قزوین در تشریح ویژگی‌های خاص جامعه هدف اشتغال این نهاد، آمارهای قابل توجهی را در خصوص بانوان، ساکنان مناطق روستایی و لزوم آموزش‌های مهارتی ارائه داد.

وی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد از مخاطبان کمیته امداد را بانوان تشکیل می‌دهند، تاکید کرد که این آمار در مقایسه با ۱۵ درصد سهم بانوان در کل اقتصاد کشور، نشان‌دهنده ظرفیت بالای حضور زنان در ایجاد اشتغال و نیاز به حمایت بیشتر از کسب‌وکارهای خانگی و صنایع دستی است.

فیروزآبادی همچنین اعلام کرد: حدود نیمی از مخاطبان کمیته امداد را روستاییان تشکیل می‌دهند، در حالی که این آمار در کل کشور حدود ۲۰ درصد است. این موضوع بر اهمیت توجه به اشتغال پایدار در مناطق روستایی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها تأکید دارد.

آموزش؛ کلید شکستن زنجیره فقر

نقطه کانونی سخنان معاون اشتغال کمیته امداد، اهمیت آموزش‌های مهارتی بود. وی با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد از مخاطبان این نهاد، حداکثر تا سطح دیپلم تحصیل کرده‌اند، گفت: «این آمار نشان می‌دهد که کسانی که آموزش کافی نمی‌بینند، احتمال فقیر شدنشان بیشتر است.»

در همین راستا، وی از توسعه برنامه‌های آموزش مهارتی خبر داد و اعلام کرد که طی سه سال اخیر، تمرکز ویژه‌ای بر آموزش کودکان و نوجوانان صورت گرفته است. در دو سال گذشته، سالانه حدود ۳۵ هزار کودک و نوجوان در اوقات فراغت خود، دوره‌های آموزشی متنوعی را از مشاغل ساده تا حرفه‌های تخصصی‌تر فرا گرفته‌اند.

فیروزآبادی این اقدامات را گامی مهم در جهت «قطع زنجیره فقر» و سرمایه‌گذاری آینده‌ساز در نسل نوجوان دانست و خاطرنشان کرد: هرچه در این زمینه سرمایه‌گذاری بیشتری صورت گیرد، بازدهی بیشتری در آینده حاصل خواهد شد.

آینده‌نگری در آموزش؛ از ICDL تا برنامه‌نویسی

دوره‌های آموزشی ارائه شده به جامعه هدف، طیف وسیعی از مهارت‌ها را شامل می‌شود؛ از دوره‌های مقدماتی کامپیوتر و ICDL گرفته تا آموزش صنایع دستی و تعمیرات خودرو. اما رویکرد جدید و امیدوارکننده، برگزاری دوره‌های برنامه‌نویسی کامپیوتر برای ۳۰۰۰ نفر از دانش‌آموزان در قالب طرح آزمایشی است.

فیروزآبادی در این باره توضیح داد: «در آینده اقتصاد دنیا، کسانی که قابلیت‌های فناوری و فضای مجازی داشته باشند، درآمد بسیار خوبی خواهند داشت و ما در حال حاضر با کمبود نیروی انسانی در این حوزه مواجه هستیم.» وی ابراز امیدواری کرد که این آموزش‌ها به بازار کار کمک کرده و درآمدزایی قابل توجهی برای جوانان به همراه داشته باشد.

ظرفیت اشتغال و پایداری مشاغل

فیروزآبادی در پاسخ به پرسشی درباره ظرفیت کمیته امداد برای ارائه آموزش، اعلام کرد: این نهاد سالانه قادر به حمایت از حدود ۵۰ هزار نفر در آموزش‌های مهارتی و ۳۵ تا ۴۰ هزار نفر در آموزش کودکان و نوجوانان است، که مجموعاً حدود ۹۰ هزار نفر را پوشش می‌دهد.

وی افزود: در صورت افزایش متقاضیان، نیاز به کمک خیرین یا خودیاری متقاضیان خواهد بود.

معاون اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) همچنین گفت: معیار خروج از پوشش کمیته امداد نیز بر دو شاخص استوار است: رسیدن درآمد ماهانه فرد به حدود قانون کار و گذشت حداقل ۱۸ ماه از شروع به کار و ایجاد شغل پایدار.

بنیاد حیات؛ تضمین پایداری مشاغل خرد و خانگی

فیروزآبادی با اشاره به تشکیل «بنیاد حیات» به جای معاونت اشتغال، هدف اصلی این اقدام را توسعه خدمات حمایتی پس از ایجاد شغل برای تضمین پایداری کسب‌وکارهای خرد و خانگی دانست.

وی گفت: «این بنیاد سعی کرده است تا بسته خدمات مورد نیاز این مشاغل را توسعه دهد تا وام‌های اشتغال به هدر نرود و شغل ایجاد شده ادامه یابد.» این اقدامات، در راستای تحقق دغدغه رهبری مبنی بر جلوگیری از «پول‌پاشی» در وام‌های اشتغال و اطمینان از دوام و پایداری مشاغل صورت می‌گیرد.

