کمیته امداد در خط مقدم اشتغال؛ تمرکز بر زنان، روستاییان و مهارتآموزی نسل آینده
معاون اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره): کمیته امداد با تمرکز بر زنان و روستاییان، برنامههای آموزشی مهارتی گستردهای را برای ایجاد اشتغال پایدار و شکستن زنجیره فقر اجرا میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
سیدمرتضی فیروزآبادی، معاون اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) و مدیرعامل بنیاد حیات، در گفتگوی ویزه خبری شبکه قزوین در تشریح ویژگیهای خاص جامعه هدف اشتغال این نهاد، آمارهای قابل توجهی را در خصوص بانوان، ساکنان مناطق روستایی و لزوم آموزشهای مهارتی ارائه داد.
وی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد از مخاطبان کمیته امداد را بانوان تشکیل میدهند، تاکید کرد که این آمار در مقایسه با ۱۵ درصد سهم بانوان در کل اقتصاد کشور، نشاندهنده ظرفیت بالای حضور زنان در ایجاد اشتغال و نیاز به حمایت بیشتر از کسبوکارهای خانگی و صنایع دستی است.
فیروزآبادی همچنین اعلام کرد: حدود نیمی از مخاطبان کمیته امداد را روستاییان تشکیل میدهند، در حالی که این آمار در کل کشور حدود ۲۰ درصد است. این موضوع بر اهمیت توجه به اشتغال پایدار در مناطق روستایی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها تأکید دارد.
آموزش؛ کلید شکستن زنجیره فقر
نقطه کانونی سخنان معاون اشتغال کمیته امداد، اهمیت آموزشهای مهارتی بود. وی با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد از مخاطبان این نهاد، حداکثر تا سطح دیپلم تحصیل کردهاند، گفت: «این آمار نشان میدهد که کسانی که آموزش کافی نمیبینند، احتمال فقیر شدنشان بیشتر است.»
در همین راستا، وی از توسعه برنامههای آموزش مهارتی خبر داد و اعلام کرد که طی سه سال اخیر، تمرکز ویژهای بر آموزش کودکان و نوجوانان صورت گرفته است. در دو سال گذشته، سالانه حدود ۳۵ هزار کودک و نوجوان در اوقات فراغت خود، دورههای آموزشی متنوعی را از مشاغل ساده تا حرفههای تخصصیتر فرا گرفتهاند.
فیروزآبادی این اقدامات را گامی مهم در جهت «قطع زنجیره فقر» و سرمایهگذاری آیندهساز در نسل نوجوان دانست و خاطرنشان کرد: هرچه در این زمینه سرمایهگذاری بیشتری صورت گیرد، بازدهی بیشتری در آینده حاصل خواهد شد.
آیندهنگری در آموزش؛ از ICDL تا برنامهنویسی
دورههای آموزشی ارائه شده به جامعه هدف، طیف وسیعی از مهارتها را شامل میشود؛ از دورههای مقدماتی کامپیوتر و ICDL گرفته تا آموزش صنایع دستی و تعمیرات خودرو. اما رویکرد جدید و امیدوارکننده، برگزاری دورههای برنامهنویسی کامپیوتر برای ۳۰۰۰ نفر از دانشآموزان در قالب طرح آزمایشی است.
فیروزآبادی در این باره توضیح داد: «در آینده اقتصاد دنیا، کسانی که قابلیتهای فناوری و فضای مجازی داشته باشند، درآمد بسیار خوبی خواهند داشت و ما در حال حاضر با کمبود نیروی انسانی در این حوزه مواجه هستیم.» وی ابراز امیدواری کرد که این آموزشها به بازار کار کمک کرده و درآمدزایی قابل توجهی برای جوانان به همراه داشته باشد.
ظرفیت اشتغال و پایداری مشاغل
فیروزآبادی در پاسخ به پرسشی درباره ظرفیت کمیته امداد برای ارائه آموزش، اعلام کرد: این نهاد سالانه قادر به حمایت از حدود ۵۰ هزار نفر در آموزشهای مهارتی و ۳۵ تا ۴۰ هزار نفر در آموزش کودکان و نوجوانان است، که مجموعاً حدود ۹۰ هزار نفر را پوشش میدهد.
وی افزود: در صورت افزایش متقاضیان، نیاز به کمک خیرین یا خودیاری متقاضیان خواهد بود.
معاون اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) همچنین گفت: معیار خروج از پوشش کمیته امداد نیز بر دو شاخص استوار است: رسیدن درآمد ماهانه فرد به حدود قانون کار و گذشت حداقل ۱۸ ماه از شروع به کار و ایجاد شغل پایدار.
بنیاد حیات؛ تضمین پایداری مشاغل خرد و خانگی
فیروزآبادی با اشاره به تشکیل «بنیاد حیات» به جای معاونت اشتغال، هدف اصلی این اقدام را توسعه خدمات حمایتی پس از ایجاد شغل برای تضمین پایداری کسبوکارهای خرد و خانگی دانست.
وی گفت: «این بنیاد سعی کرده است تا بسته خدمات مورد نیاز این مشاغل را توسعه دهد تا وامهای اشتغال به هدر نرود و شغل ایجاد شده ادامه یابد.» این اقدامات، در راستای تحقق دغدغه رهبری مبنی بر جلوگیری از «پولپاشی» در وامهای اشتغال و اطمینان از دوام و پایداری مشاغل صورت میگیرد.
جشن عاطفهها در قزوین؛ ۸۰۰۰ دانشآموز نیازمند تحت پوشش، تقدیر از مشارکتکنندگان و جزئیات حمایتهای مالی
مدیرکل کمیته امداد استان قزوین هم در این گفتگو گفت: جشن عاطفهها از ابتدای مرداد ماه آغاز شده و تا پایان مهر ماه ادامه خواهد داشت. در حال حاضر، ۸۰۰۰ دانشآموز تحت حمایت کمیته امداد استان قزوین هستند. علاوه بر این عزیزان، تعدادی دانشآموز نیازمند نیز وجود دارند که از طریق مراکز نیکوکاری مورد مساعدت قرار میگیرند.
ظاهری افزود: از خرداد ماه امسال، فرایند تأمین منابع مالی و خرید لوازمالتحریر آغاز شد و در ۱۵ شهریور ماه، برای تمامی این ۸۰۰۰ دانشآموز و سایر دانشآموزان نیازمند، لوازمالتحریر خریداری و توسط مددکاران ، که با مراجعه به درب منازل این عزیزان توزیع را انجام دادند، تحویل گردید.
وی گفت: برای جبران و تأمین منابع مالی خریدهای انجام شده و پرداختها، نیازمند مساعدت هستیم. بخش عمدهای از منابع تأمین شده است و تا پایان مهر ماه، علاوه بر لوازمالتحریر و کیف، کمک هزینههای تحصیلی، لباس، کفش و سایر مایحتاج ضروری دانشآموزان نیز تأمین خواهد شد.
به گفته این مسئول؛ سال گذشته در بحث جشن عاطفهها، حدود ۱۰ میلیارد تومان درآمد نقدی و کالایی داشتیم و پیشبینی میشود امسال این رقم به ۱۲ میلیارد تومان برسد. پایگاههای ثابت و سیار برگزار شده بود و در تاریخ هفتم مهر ماه نیز به صورت نمادین در مدارس برگزار خواهد شد.
ظاهری افزود: برای مساعدت،شهروندان میتوانند از طریق فضای مجازی، عدد ۳ را به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۲۸ ارسال فرمایید تا لینکی جهت نصب اپلیکیشن صندوق الکترونیکی دریافت کنند. همچنین، از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹ ۵۰۰۲ ۸۵ ۱۵ و سامانه استان به آدرس www.emdad33808.ir نیز امکان مساعدت وجود دارد. روش دیگر نیز ستاره ۸۸ ۷۷ ستاره ۰۲۸ مربع است.
وی تاکید کرد: در زمینه جشن عاطفهها، کمکها تا پایان مهر ماه ادامه خواهد داشت و در مدارس نیز برنامههایی برگزار میشود. کمکها به صورت نقدی و کالایی پذیرفته میشود و ما هر دو را با کمال میل دریافت کرده و در کوتاهترین زمان ممکن بین خانوادهها توزیع میکنیم.
ظاهری ادامه داد: در بین دانشآموزان ما نخبگان بسیاری در عرصههای علمی، فرهنگی، قرآنی و ورزشی وجود دارند که افتخار ما هستند. امسال سه نفر از دانشآموزان رتبه زیر هزار و دو رقمی کنکور را کسب کردند و تعداد زیادی نیز در مدارس سمپاد و تیزهوشان پذیرفته شدند که این موفقیتها حاصل تلاش خود دانشآموزان، حمایتهای مردمی و مجموعه کمیته امداد است.
وی تاکید کرد: در طول سال تحصیلی نیز کمکهای تحصیلی به صورت ماهانه ادامه خواهد داشت و برنامههای تقویتی، مشاورههای درسی و آمادهسازی برای کنکور نیز در دستور کار حوزه فرهنگی کمیته امداد قرار دارد.
ظاهری همچنین در خصوص اشتغال زنان سرپرست خانوار، گفت: سهم قابل توجهی از تسهیلات مشاغل خانگی به این عزیزان تعلق میگیرد. پس از آموزش و دریافت مدرک، تسهیلات لازم به آنها پرداخت میشود. همچنین، از طریق راهبران شغلی، آموزش، مواد اولیه، شناسایی بازار فروش و بازاریابی برای ایجاد مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار فراهم میشود. بازدید امروز ما از یکی از طرحهای مشاغل خانگی نشان داد که حداقل درآمد یک زن سرپرست خانوار از این طریق، ۱۰ میلیون تومان در ماه است.
ظاهری افزود: اساس کار اشتغال و توانمندسازی بر آموزش و مهارتآموزی استوار است. افرادی که آموزش دیدهاند و مهارت کسب کردهاند، موفق به یافتن شغل و رسیدن به درآمد شدهاند. کمیته امداد در حوزه اشتغال، پیگیری جدی در زمینه آموزش و مهارتآموزی دارد. ما در سه سرفصل آموزش تابستانه برای نوجوانان، آموزشهای مهارتی و تخصصی برای افراد فاقد مهارت و آموزشهای پایدارسازی برای افرادی که شغلی ایجاد کردهاند، فعالیت میکنیم.
وی افزود: در مناطقی که جزو مناطق کمتر توسعهیافته و محروم محسوب میشوند و دسترسی مناسبی به مراکز استان یا شهرستانها ندارند، با همکاری سازمان فنی و حرفهای، جهاد دانشگاهی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و آموزشهایی که خود کمیته امداد برگزار میکند، افراد را تحت حمایت و آموزش قرار میدهیم. در صورت وجود ظرفیت آموزشی در این مناطق، از آن استفاده خواهیم کرد.»