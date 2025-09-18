پخش زنده
استاندار کرمانشاه در آیین روز صنعت و معدن از سرمایهگذاری ۱۱۴ همتی؛به عنوان نقشه راه دولت چهاردهم برای تحول اقتصادی استان خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه ، استاندار کرمانشاه با تقدیر از تلاشهای فعالان تولید استان، صنعتگران کرمانشاه را نمونه بارز «جهادگران اقتصادی» دانست و گفت: با حمایت از تولید و سرمایهگذاری، استان میتواند به قطب مهم اقتصادی کشور تبدیل شود.
دکتر منوچهر حبیبی در آیین روز صنعت و معدن که با حضور معاون وزیر صمت، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، معاون اقتصادی استاندار، مدیران کل و جمعی از فعالان صنعتی برگزار شد، با تقدیر از تلاشها و پشتکار فعالان عرصه تولید گفت: هر کسی در شرایط سخت اقتصادی و تحریمها یک کیلوگرم تولید کند و یک نفر را مشغول به کار نماید جهادگر واقعی است و صنعتگران کرمانشاه نمونه بارز این جهادگران هستند.
استاندار کرمانشاه افزود: حضور موفق صنعتگران کرمانشاه در روز صنعت در تهران باعث افتخار استان شد و پرچم تولید کرمانشاه را در سطح کشور برافراشته کرد و شاخصهای اقتصادی استان در طول یک سال گذشته با تلاشهای فعالان بخش تولید بهبود یافته و این موفقیت نشان از اثرگذاری مستقیم تلاشهای شما دارد.
مدیر ارشد استان با اشاره به شرایط سخت اقتصادی و ناترازیهای به ارث رسیده از دولتهای گذشته تاکید کرد: دولت کنونی تلاش میکند این موانع را به حداقل برساند و حمایت از تولید و سرمایهگذاری وظیفه اصلی دستگاههای اجرایی است زیرا اگر تولید سرپا باشد معیشت مردم تامین میشود و اشتغال ایجاد خواهد شد.
وی تصریح کرد: استان کرمانشاه ظرفیتهای بسیار خوبی در حوزه کشاورزی، نفت و گاز و پتروشیمی دارد و با رفع موانع و ایجاد زیرساختهای لازم میتواند به یکی از قطبهای اقتصادی کشور تبدیل شود و توجه به صادرات نیز یکی از نکات کلیدی توسعه تولید است و هر واحد تولیدی باید صادرات را در دستور کار خود قرار دهد تا پویایی و تداوم فعالیت آن تضمین شود.
دکتر حبیبی با اشاره به اقدامات یک ساله دولت در استان گفت: در این مدت رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور و نزدیک به چهل تن از وزرا و معاونین وزرا به استان سفر کردهاند و با تصویب تسهیلات بانکی به ارزش سی و هشت همت، اعتبارات عمرانی بیست و شش همت و طرحهای سرمایهگذاری نزدیک به پنجاه همت زمینه رشد و توسعه اقتصادی استان فراهم شده است.
دکتر حبیبی ادامه داد: ایجاد مرکز خدمات سرمایهگذاری به عنوان خانه سرمایهگذاران و نقطه ارتباط مدیران واحدهای تولیدی با دستگاههای اجرایی، تقویت زنجیره تولید و فرآوری محصولات استان از جمله نخود که تاکنون به صورت خام فروشی عرضه میشد، و توسعه مراکز نوآوری و ارتباط صنعت با دانشگاه، از دیگر برنامههای دولت برای شکوفایی تولید در استان است.
استاندار کرمانشاه تاکید کرد: با همکاری مدیران دستگاههای اجرایی، نمایندگان مجلس، بخش خصوصی و تلاش مستمر فعالان اقتصادی، استان مسیر توسعه و پیشرفت را با سرعت بیشتری طی خواهد کرد و انتظار میرود همدلی و هماهنگی بین بخشهای دولتی، خصوصی و دانشگاهی استمرار یابد تا کرمانشاه به قطبی مهم در حوزه اقتصاد و تولید کشور تبدیل شود.
در این مراسم از ۶ واحد صنعتی و تولیدی از جمله شرکت کابل باختر، محورسازان زاگرس، مارپیچ باختر، مجتمع شیمیایی بیستون کرمانشاه، مجتمع کاغذ معدنی خسروی و شرکت کشت و صنعت روژین تاک به عنوان واحدهای برتر کشوری تقدیر شد.
در این مراسم از مدیریت شرکت فرآوردههای گوشتی بیستون به عنوان بانوی کارآفرین، مدیریت شرکتهای پارس حفاظ، شیرین بیان زاگرس، پارس بیتومین و قطعات بتونی فرامان غرب، به عنوان پیشکسوتان نمونه و چند شرکت دانش بنیان و شرکتهای نمونه استانی تقدیر به عمل آمد.