به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل هواشناسی گفت: کاهش نسبی دمای هوا از اوایل هفته آینده در استان آغاز و تا اواسط هفته پیش بینی می‌شود.

معصومه نورزی افزود: این سامانه در همه مناطق استان به ویژه شهرستان‌های شهرکرد، فرخ شهر، سامان، بن، کوهرنگ، بروجن، فارسان و کیار (شلمزار) پیش بینی شده است.

وی از کشاورزان خواست محصولات کشاورزی مانند ذرت، گیاهان جالیزی، انگور را جمع آوری کنند.