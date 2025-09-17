پخش زنده
سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی شعبه چهارمحال و بختیاری بمناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس مسابقه کتابخوانی سلام بر ابراهیم را برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، دانشجویان دانشگاههای استان چهارمحال و بختیاری تا ۸ مهر برای ثبت نام فرصت دارند.
این مسابقه بصورت مطالعه کتاب و نوشتن برداشت خود از کتاب بصورت متن روان و منسجم، نزدیک به اصل و منظور نویسنده و در قالب ۳۰۰ کلمه یا یک برگه a۵ است.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره ۰۳۸۳۲۳۲۰۳۲۳ معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی تماس بگیرند.