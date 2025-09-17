پخش زنده
در بازدید نمایندگان قم از سد ۱۵ خرداد و سرشاخههای دز در شهرستان الیگودرز در خصوص راههای افزایش و تقویت آب رسانی به قم تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،حجت السلام قاسم روانبخش وآقای محمد منان رئیسی نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی در بازدید از سد ۱۵ خرداد و سرشاخههای دز در شهرستان الیگودرز بر ضرورت طرح مطالعاتی برای تقویت آب رسانی به قم از سرشاخه های دز تاکید شد.
با پیگیری نمایندگان قم و استاندار ۱۸۰ میلیارد ریال برای طرح مطالعاتی برای افزایش و تقویت آب رسانی به قم اختصاص یافته است.
هم اکنون سد ۱۵ خرداد ۲۰۰ میلیون لیتر گنجایش دارد که تنها ۱۶ میلیون لیتر آب در پشت آن قرار دارد که قابل بهرهبرداری نیست.