به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال الوصل امارات در دیدار خانگی برابر استقلال در مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا با نتیجه دور از انتظار ۷ بر ۱ به پیروزی دست پیدا کرد و سنگین‌ترین شکست تاریخ شاگردان ساپینتو را در آسیا رقم زد.

سرمربی پرتغالی الوصل در نشست خبری بعد از بازی به تمجید از عملکرد شاگردانش پرداخت و گفت: از این پیروزی بزرگ برابر استقلال واقعا خوشحال هستم. ما بازی خوبی را به نمایش گذاشتیم و شایسته پیروزی بودیم.

لوئیس کاسترو ادامه داد: هدف ما رقابت در هر جامی برای کسب عنوان قهرمانی است. از بازیکنان تیمم به خاطر روحیه و نمایش خاصی که داشتند تشکر می‌کنم. می‌خواهیم بازی به بازی بهتر شویم و در همه رقابت‌ها بهترین بازی‌ها را به نمایش گذاریم.