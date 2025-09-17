پخش زنده
استاندار قم، در دیدار با جانباز ۶۰ درصد و استاد قرآن کریم بر جایگاه والای ایثارگران در حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید کرد وگفت: جانبازان سرمایههای ماندگار کشور هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،اکبر بهنامجو استاندار قم، به همراه حجتالاسلام هنرمند مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه و مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم، با حضور در منزل جانباز سرافراز ۶۰ درصد، دکتر علی دوازدهامامی، از ایثار و مجاهدتهای وی تجلیل کردند.
استاندار قم در این دیدار با بیان اینکه امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون جانفشانی شهدا و ایثارگران است، گفت: جانبازان سرمایههای ماندگار انقلاب اسلامی هستند که با فداکاری در دوران دفاع مقدس و حضور فعال در عرصههای علمی و فرهنگی، نقشآفرینی ماندگاری در جامعه دارند.
وی افزود: الگوی صبر و استقامت جانبازان بهویژه برای نسل جوان، چراغ راهی در مسیر تعالی و پیشرفت ایران اسلامی است و وظیفه همه مسئولان قدردانی و خدمت صادقانه به این قشر پرافتخار است.