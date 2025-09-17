به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،اکبر بهنام‌جو استاندار قم، به همراه حجت‌الاسلام هنرمند مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه و مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم، با حضور در منزل جانباز سرافراز ۶۰ درصد، دکتر علی دوازده‌امامی، از ایثار و مجاهدت‌های وی تجلیل کردند.

استاندار قم در این دیدار با بیان اینکه امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون جانفشانی شهدا و ایثارگران است، گفت: جانبازان سرمایه‌های ماندگار انقلاب اسلامی هستند که با فداکاری در دوران دفاع مقدس و حضور فعال در عرصه‌های علمی و فرهنگی، نقش‌آفرینی ماندگاری در جامعه دارند.

وی افزود: الگوی صبر و استقامت جانبازان به‌ویژه برای نسل جوان، چراغ راهی در مسیر تعالی و پیشرفت ایران اسلامی است و وظیفه همه مسئولان قدردانی و خدمت صادقانه به این قشر پرافتخار است.

علی دوازده‌امامی متولد اول تیرماه ۱۳۴۸ در شهر قم است. وی در یازدهم اسفندماه ۱۳۶۵ و همزمان با عملیات کربلای پنج مجروح شد و یکی از پا‌های خود را از ناحیه زانو از دست داد. وی پس از دوران دفاع مقدس مسیر تحصیل را تا مقطع دکتری ادامه داد و اکنون در عرصه‌های فرهنگی و قرآنی به فعالیت مشغول است.