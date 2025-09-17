پخش زنده
فدراسیون وزنهبرداری فهرست نهایی ملی پوشان اعزامی کشورمان به مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ را اعلام کرد.
با گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کادر فنی تیم ملی لیست نهایی ایران را در برای رقابتهای جهانی وزنهبرداری اعلام کرد.
طبق اعلام فدراسیون و با نظر بهداد سلیمی سرمربی تیم ملی و تایید کمیته فنی، تیم ملی کشورمان با ۸ ملیپوش راهی نروژ خواهد شد.
لیست نهایی تیم ملی وزنه برداری ایران در رقابتهای جهانی ۲۰۲۵ فورده نروژ به شرح زیر است:
۱. عبدالله بیرانوند (دسته ۷۹ کیلوگرم)
۲. ایلیا صالحیپور (دسته ۸۸ کیلوگرم)
۳. علی عالیپور (دسته ۹۴ کیلوگرم)
۴. علیرضا معینی (دسته ۹۴ کیلوگرم)
۵. علیرضا نصیری (دسته ۱۱۰ کیلوگرم)
۶. ابوالفضل زارع (دسته ۱۱۰ کیلوگرم)
۷. علی داودی (دسته ۱۱۰+ کیلوگرم)
۸. آیت شریفی (دسته ۱۱۰+ کیلوگرم)
رقابتهای جهانی وزنهبرداری از ۱۰ مهر به میزبانی فورده نروژ آغاز میشود.