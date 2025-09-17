درخشش آذربایجان شرقی در ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا
رئیس هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای آذربایجان شرقی گفت:هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای استان نخستین بار رتبه اول کشور را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،سعید نامور گفت: در ارزیابی صورت گرفته که بر اساس شاخصهایی همچون تعداد مربیان فعال، مدالآوران جهانی و ملی، تعداد مسابقات برگزار شده در سطح استان، فعالیت رسانهای و اطلاعرسانی، توسعه رشتههای ورزشی، برگزاری جشنوارههای همگانی و دورههای آموزشی، ایجاد و بهرهبرداری از فضاهای ورزشی و همچنین میزبانی دورهها و کلاسهای آموزشی و مشارکت در اردوهای تیم ملی صورت گرفت، هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای آذربایجان شرقی موفق شد برای نخستین بار در ۲۵ سال گذشته پس از تاسیس این هیات در استان، رتبه اول کشور را به خود اختصاص دهد.
وی افزود:در این ارزیابی پس از آذربایجان شرقی، هیاتهای سمنان و گلستان به صورت مشترک در جایگاه دوم و استانهای اصفهان و مرکزی در رتبه سوم قرار گرفتند.