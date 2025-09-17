به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در نشست انجمن پیشکسوتان ورزش استان قم،مدیرکل ورزش و جوانان استان قم با تأکید بر نقش کلیدی باشگاه‌ها و مربیان در رشد ورزش گفت: باشگاه‌ها مولد اصلی ورزش و پرورش‌دهنده ورزشکار، مربی و داور هستند و بدون تقویت آنها، توسعه ورزش استان ممکن نیست.

حسن سلطانی با اشاره به مشکلات اقتصادی باشگاه‌های خصوصی افزود: از میان حدود ۶۰۰ باشگاه ورزشی در قم، بیش از ۳۷۰ باشگاه خصوصی هستند، اما تنها ۲۴ باشگاه مالکیت دارند و بیشتر آنها با هزینه‌های سنگین و درآمد اندک اداره می‌شوند؛ به همین دلیل باید حمایت از این مجموعه‌ها به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین از لزوم هم‌افزایی هیئت‌های ورزشی و انجمن پیشکسوتان برای پیگیری مطالبات جامعه ورزش استان خبر داد.

در ادامه این نشست، محسن حلوایی مدیرعامل انجمن پیشکسوتان قم گزارشی از فعالیت‌های این انجمن از جمله برگزاری همایش‌های ماهانه، دیدار با پیشکسوتان و حمایت‌های مالی از پیشکسوتان نیازمند ارائه کرد.