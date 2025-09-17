پخش زنده
مجمع انتخاباتی انجمن پیشکسوتان ورزش استان قم با انتخاب اعضای هیئتمدیره و ناظر این انجمن برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در نشست انجمن پیشکسوتان ورزش استان قم،مدیرکل ورزش و جوانان استان قم با تأکید بر نقش کلیدی باشگاهها و مربیان در رشد ورزش گفت: باشگاهها مولد اصلی ورزش و پرورشدهنده ورزشکار، مربی و داور هستند و بدون تقویت آنها، توسعه ورزش استان ممکن نیست.
حسن سلطانی با اشاره به مشکلات اقتصادی باشگاههای خصوصی افزود: از میان حدود ۶۰۰ باشگاه ورزشی در قم، بیش از ۳۷۰ باشگاه خصوصی هستند، اما تنها ۲۴ باشگاه مالکیت دارند و بیشتر آنها با هزینههای سنگین و درآمد اندک اداره میشوند؛ به همین دلیل باید حمایت از این مجموعهها بهطور جدی در دستور کار قرار گیرد.
وی همچنین از لزوم همافزایی هیئتهای ورزشی و انجمن پیشکسوتان برای پیگیری مطالبات جامعه ورزش استان خبر داد.