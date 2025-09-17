معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش اعلام کرد: جشنواره فرهنگی ورزشی کیش، ایران کوچک با همکاری نهاد‌های مختلف از ۱۶ مهر تا ۲ آبان در کیش برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، این جشنواره با رویکرد ترویج نشاط اجتماعی، ارتقای سبک زندگی سالم و تقویت بنیان خانواده، مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع فرهنگی و ورزشی را در کیش اجرا خواهد کرد.

جشنواره رنگ و حباب ۱۶ مهر از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ ویژه روز ملی کودک، همایش دو دانش آموزی جمعه ۱۸ مهر از ساعت ۱۶:۳۰ از پارکینگ پاندا مارکت تا چمن مصنوعی مجموعه ورزشی المپیک، جشنواره مهرانه دانش آموز و خانواده، چهارشنبه ۱۶ مهر از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ و همایش دوچرخه سواری دانش آموزی دوشنبه ۲۸ مهر ساعت ۱۶ از میدان سعدی تا مجموعه ورزشی المپیک برگزار می‌شوند.

جشنواره مادران و دختران دانش آموز ۳۰ مهر ساعت ۱۶ در مجموعه ورزشی ساحلی بانوان برگزار می‌شود.

همایش بازی و ورزش کودکان، دانش آموزان و خانواده‌ها در آب، جمعه دوم آبان از ساعت ۱۶ در ساحل ماهیگیر برگزار می‌شود.

معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش با همکاری هیئت ورزش دانش آموزی، اداره امور زنان و خانواده و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، جشنواره فرهنگی، ورزشی کیش، ایران کوچک را برگزار می‌کند.