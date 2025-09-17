همایش روز جهانی ایمنی با حضور پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستان در بیمارستان کیش برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رئیس بیمارستان کیش در حاشیه برگزاری این همایش، گفت: والدین قبل از زایمان باید نکات ایمنی را رعایت کنند تا یک نوزاد سالم بدنیا بیاورند.

دکتر سعید جاودان سیرت، افزود: ایمنی در زمان زایمان مادران باردار بسیار مهم است، اینکه کجا و زیرنظر چه متخصصی و با چه فرایندی زایمان انجام شود در سلامت نوزاد تاثیر گذار است.

او افزود: در بعد ایمنی بعد از زایمان نیز مادران باید نسبت به نگهداری نوزادان مراقبت کنند چرا که تغذیه با شیر مادران، واکسیناسیون به موقع و رعایت مراقبت‌های دوران پس از بارداری بسیار تاثیرگذار است.

رئیس بیمارستان کیش، گفت: ۲۶ شهریور، روز جهانی ایمنی بیمار، مراقبت ایمن برای هر نوزاد و هر کودک نام گذاری شده است.