پخش زنده
امروز: -
هفته نخست لیگ ووشو با برتری تیم آیندهسازان کیش مقابل توسعه بندر و فرودگاه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رقابتهای هفته نخست لیگ ووشو با برگزاری سه دیدار در کیش آغاز شد.
در مهمترین بازی این هفته، تیم آیندهسازان با نمایشی برتر توانست تیم توسعه بندر و فرودگاه را شکست دهد و در صدر جدول قرار بگیرد.
تیم سان مارکو در یک رقابت نزدیک و نفسگیر از سد تیم صیادان کیش گذشت و تیم دانش پترولیوم نیز برابر آسیا خودرو به پیروزی رسید.
تیم آیندهسازان ووشوی کیش در پایان هفته نخست در صدر جدول قرار گرفت، سان مارکو در جایگاه دوم و دانش پترولیوم هم در رتبه سوم ایستاد.
تیمهای صیادان کیش، توسعه بندر و فرودگاه و آسیا خودرو نیز ردههای چهارم تا ششم را به خود اختصاص دادند.
قضاوت مسابقات بر عهده فرهاد فرهادی بهعنوان سرداور و رضوانی بهعنوان داور سکو بود.
مجید خوبیاری، داور بینالمللی بر برگزاری مسابقات نظارت داشت.